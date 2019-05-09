报道称挺英派展开“灭赖三部曲” 《中国时报》被要求道歉更正

台湾报章《中国时报》今天（9日）刊登有关“灭赖（指前行政院长赖清德）三部曲”的报道，包括断后路、强曝光、逼表态。台湾总统蔡英文2020初选发言人阮昭雄对此表达强烈抗议，并称这类不实的恶意报道，刻意制造阴谋论，就是企图介入民进党初选，企图破坏民进党团结，要求媒体道歉更正。

据台湾《自由时报》报道，《中国时报》在报道中提到，民进党内支持蔡英文的挺英派展开“灭赖三部曲”，从斩断后路，曝光支持者，到号令蔡粉致电施压表态，逼迫赖清德走进孤立无援的绝境，最后再透过手机民调清理战场，打包赖清德。

阮昭雄以三点声明对此表达严正抗议。首先，《中国时报》的政治立场与挺韩国瑜参选总统的立场清晰，可谓众人皆知，这类不实的恶意报道，刻意制造阴谋论，就是企图介入民进党初选，企图破坏民进党团结。

其次，相关报道并未向蔡英文方面查证或询问，就进行无端指控，他们对此表达强烈抗议，并严正要求道歉更正。

最后，蔡英文向来公私分明，因此还特别设立初选阶段的媒体群组，以服务媒体。蔡英文公务行程繁忙，把蔡英文的每日工作说成公器私用，既并非事实，也是恶意扭曲。

阮昭雄说，相信民进党支持者眼睛都是雪亮的，具有既定立场媒体的恶意政治操作，司马昭之心路人皆知，这也印证民进党必须团结的重要性，唯有团结才不会被有心人士分化，只有团结才能守住台湾。