联合国粮农组织：非洲猪瘟料导致中国今年猪肉产量减少10%

联合国粮食及农业组织（简称粮农组织，FAO）今天表示，非洲猪瘟疫情爆发料使2019年中国猪肉产量至少减少10%，从而给他国生产商提供了机会。

据路透社报道，粮农组织在食品展望报告中称，迄今中国已扑杀逾100万头猪以控制疫情，中国生猪饲养数量下降将对全球肉类和饲料市场产生明显影响。“随着生猪存栏数量锐降，（饲料）进口成倍上升的趋势，尤其是过去20年大豆进口增长趋势，可能戛然而止。”

这场疫情还蔓延至邻国，尤其是越南、老挝、蒙古和柬埔寨。

“亚洲生产商的不幸前景，可能成为其他地区的猪肉生产商的机遇，特别是欧洲、美国和巴西的生产商，”粮农组织表示。

“对于猪肉生产商而言，猪肉价格上涨、出口量增加、饲料价格下滑等事件同时发生实属罕见。但是根据目前所能取得的非洲猪瘟疫情扩散资料来看，欧洲和美国的猪肉生产商或将受惠于此一形势。”

估计2019年全球猪肉产出为1.156亿吨，较去年减少4.0%，中国产出减少的效应盖过美国、巴西及俄罗斯等地产出增加。

美国今年产出预估将增加3.8%至近1千200万吨，靠的是生猪存栏数量创下2009年以来最高。全球禽肉出口预料也将受惠。

“随着中国努力向猪肉消费者提供其他蛋白质替代来源，其势将会转向其他肉类，最为显着的是禽肉，”粮农组织指出，并称全球最大禽肉生产国为巴西、美国、泰国，还有一些欧盟国家。