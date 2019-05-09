尤权调研新疆：推进兵团深化改革和向南发展

据新华社报道，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权于5月6日至9日赴新疆调研。他强调，要深入贯彻落实以中共总书记习近平为核心的党中央治疆方略和关于新疆生产建设兵团工作的决策部署，继承和发扬兵团精神，更好地发挥新时代兵团的特殊作用。

尤权先后到乌鲁木齐、喀什、阿克苏等地，走访兵团机关、团场和连队，深入大中学校、企业、农村和社区，考察农业生产基地、扶贫攻坚项目和就业培训机构，看望基层职工群众，并主持召开座谈会，听取有关方面意见建议。他充分肯定了近年来兵团各项工作取得的成绩，强调要深刻理解、准确把握新时代兵团的职责使命，提高组织优势和动员能力，完善维稳应急体系建设，履行好维稳戍边的功能，真正成为实现新疆工作总目标的重要力量。

尤权指出，要持之以恒推进兵团深化改革，继续在事关根本、基础、长远的问题上发力，提高发展活力，提升行政效能，以关键环节突破带动改革整体推进。要继续加大对兵团向南发展的支持力度，充分发挥兵团优良传统和体制优势，激发广大干部群众开发南疆、建设南疆、稳定南疆的热情，确保党中央决策部署取得实实在在的成效。

在考察塔里木大学时，尤权勉励广大师生认真学习贯彻习近平有关重要指示精神，牢牢把握为党育人、为国育才的正确办学方向，着力服务新疆大局和兵团建设，不断提高办学水平，大力培养爱国爱疆、担当奉献的社会主义建设者和接班人。