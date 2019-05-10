美发表“中国军事与安全发展报告” 中国国防部：坚决反对

美国国防部本月3日发表2019年度“中国军事与安全发展报告”，中国国防部昨天（9日）表示，中国军队对此表示坚决反对，并向美方提出严正交涉。

据“国防部发布”微信公众号9日消息，中国国防部称，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，不搞军事扩张，不谋求势力范围，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国军队致力于为国际社会提供更多公共安全产品，中国军事力量的发展壮大是世界和平力量的发展壮大，这是有目共睹的事实。

中国国防部称，台湾是中国不可分割的一部分。中国的统一大业一定要实现，也一定能实现。中方要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题。中国军队有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，捍卫国家主权和领土完整，维护台海地区和平稳定。

中国国防部还称，中方在涉海问题上的立场是一贯的、明确的。中方致力于与有关国家通过直接谈判协商和平解决争议。事实证明，域内国家有信心有智慧有能力妥处分歧、维护和平、促进繁荣。反观美方，嘴上说的是要维护和平稳定，实际做的却是不断强化前沿军事存在，频繁派舰机赴南海挑衅，严重损害沿岸国安全利益，破坏地区的和平稳定。

中国国防部称，美方已连续多年发表所谓“中国军事与安全发展报告”，损害中美互信，毒化两国两军关系的发展氛围。是非自有曲直，公道自在人心。我们要求美方客观、理性地看待中国的国防和军队建设，停止发表有关报告，以实际行动维护两军关系和中美关系稳定发展。