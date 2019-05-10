上海海关通过全链条改革提高外贸企业通关时效

上海海关昨天（9日）公布，今年一季度，上海海关关区进口、出口整体通关时间分别较2018年底缩短31%和23%。

据新华社报道，上海海关近期推广的一项重点改革举措是“提前申报”，即鼓励外贸企业在自主自愿的前提下，实施货物到港前的舱单提前传输、企业提前申报和海关提前分析，绝大部分低风险的进口货物到港后，企业可到船边直接提走货物，实现“靠泊即提”；出口货物到港后即可放行装船。目前，通过上海海关办理进出口的外贸企业中，已有15%左右选择“提前申报”。

如今，上海海关已全面实施报关电子化委托，精简随附单证，外贸企业申报通关时无需提交纸质报关委托书以及装箱清单等材料。海关验核的46种监管证件中，已有42种实现联网核查。

在税收征管领域，上海海关进一步推广“汇总征税”“自报自缴”“关税保证保险”等改革，提高“先放后税”模式的应用比例，降低通关成本，吸引更多企业参与；全面实施税单和出口原产地证书的企业自主打印，推广国际贸易“单一窗口”减免税业务办理功能，方便企业足不出户办理业务，实现“信息多跑路、企业少跑腿”；主动提供合规管理指导以及关税技术疑难问题的咨询与解决渠道，帮助外贸企业提前确定商品归类、价格、原产地等税收要素。

针对广受关注的重点商品进出口，上海海关大力进行通关流程再造，加强风险分析，目前已将进口食品的审批时间从20个工作日缩短至5个工作日；将进口肉类、水产品的现场开箱查验比例从100%压缩至30%；对进口鲜活农产品实施“5+2天”“7×24小时”绿色通道验放等便利措施；对木质包装实施优先检疫、属地集中监管、出口前监管等便利措施；推行进口矿产品“先放后检”模式，今年前4个月，这一改革举措已惠及696批次、21.5亿美元的进口矿产品，平均验放时长由22天缩短至4天。