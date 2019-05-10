新关税生效在即 中美结束第一天贸易谈判

中美当地时间周四（9日）在华盛顿恢复贸易谈判，时值美国对中国加征的新关税几个小时后就要生效之际。

据美国之音今天（10日）报道，白宫发表声明说：“特朗普总统与莱特希泽大使和姆努钦部长开会，讨论了目前与中国进行的贸易谈判。莱特希泽大使和姆努钦部长随后与中国副总理刘鹤共进了工作晚餐，同意明天上午继续在美国贸易代表办公室会谈。”

目前刘鹤已回到他下榻的酒店。

刘鹤在离开美国贸易代表办公室时告诉媒体，他是本着诚意来到这里，希望中美能够以坦率和理性的方式解决分歧。他说，不应让两国普通民众受到殃及。双方计划周五继续会谈。

同日稍早，美国总统特朗普在白宫告诉媒体，他从中国国家主席习近平那里收到了一封“非常漂亮的信”，他有可能与习近平通电话。但特朗普同时表示，美国对中国加征的新关税将如期在周五凌晨零时零1分生效。

中国已警告说，如果美国的关税措施付诸实施，“中方将不得不采取必要反制措施”。

特朗普政府在加征新关税的问题上，实际上还是给会谈留出了一点余地。根据星期三在联邦公报上公布的文件，星期五最后期限前已经离港的中国货物不会被征收新的关税。而接下来从中国港口出发前来美国的货轮，需要三到四个星期才能跨越太平洋。

高盛集团周四一份报告中说，“这制造了一个非官方的窗口，有可能持续两个星期，在这段时间，谈判可以继续并产生一个达成协议的‘软’期限。”