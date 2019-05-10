美上调关税 专家：料由美消费者和企业买单

美国总统特朗普对价值2000亿美元（约2725亿新元）中国输美商品加征关税的措施，周五（10日）凌晨已生效，在中美贸易协议关键谈判进行之际，升高了双方的紧绷关系。

据路透社报道，由于特朗普政府并未作出任何推翻加征关税的行动，在美东夏令时间周五凌晨12时零1分后，美国海关和边境保护局（CBP）对相关的中国输美商品课征25%新关税税率。

CBP一名发言人表示，在凌晨之前运离中国港口及机场的相关商品，将适用原先的10%关税税率。受影响的中国商品种类超过5700种。

据报道，去年针对中国商品实施的前三轮关税加征并未给予宽限期，因为这三轮加税的通知期都很长，至少为关税生效之前的三周。

特朗普宣布将把2000亿美元中国输美商品的关税提高至25%的决定时，只给了美国进口商不到五天时间应对。这些商品税率提高后，将追平先前对500亿美元中国机械与科技产品征收的税率。

中美两国最高谈判代表正在进行为期两天的磋商，以尝试挽救旨在结束贸易战的协议。

受关税上调影响最严重的中国行业是互联网调制解调器、路由器和其他数据传输装置，对美国的出口额超过200亿美元。其次是美国制造业广泛使用的印制电路板，年出口额约为120亿美元。

家具、照明产品、汽车零部件、吸尘器和建筑材料也在加征关税的产品之列。

美国消费技术协会（CTA）执行长莎琵洛（Gary Shapiro）表示，这部分关税将由美国消费者和企业支付，而非像特朗普宣称的那样由中国承担。

莎琵洛在声明中称：“我们行业为美国提供了1800多万个就业岗位，但是提高关税将是灾难性的”“自10月以来，已开征的关税导致美国科技行业每个月多支出大约10亿美元。对于无法消化额外成本的小企业和初创企业来说，这攸关生死。”

经济学家和行业谘询师认为，特朗普为迫使中国就范而祭出的最新关税行动，美国消费者可能三四个月后才会感受到切身之痛。但很快，零售商就将不得不对广泛商品提价以覆盖不断上升的进口成本。