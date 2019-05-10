美国如期对华加征关税 中国称不得不采取必要反制措施

中美新一轮高级别贸易磋商昨天（9日）在华盛顿召开。尽管美国总统特朗普放软姿态称仍可能在本周达成协议，但美国仍按计划对2000亿美元（约2727亿新元）中国商品的关税从10%增至25%，中国也随即表明不得不采取必要反制措施，为第二天的谈判蒙上阴影。

由中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率领的中方谈判团队，当地时间昨天下午抵达华盛顿，与美方团队展开中美第11轮高级别贸易磋商，试图挽救因特朗普上周宣布对中国商品加征关税而岌岌可危的贸易协议。

据路透社报道，刘鹤和美国贸易代表莱特希泽和美国财政部长姆努钦进行了90分钟的谈判，之后共进晚餐。刘鹤走出餐馆面对媒体时面带微笑，但没有回应关于谈判进展的提问。

特朗普并没有在第一天的谈判中出现，但前天刚指责中国“打破协议”的他，昨天在华盛顿另一场活动上放软姿态说，中美仍有可能本周达成协议。

美国媒体CNBC也引述特朗普说，中国国家主席习近平给他写了一封“美好的信件”，当中表达了对达成协议的意愿。特朗普也说，接下来可能与习近平通电话。

刘鹤昨天抵达华盛顿后接受中国官媒访问时则强调与美国化解分歧的意愿。他说：“我是带着诚意而来，我想能够在当前这种特殊的形势下非常理性、非常坦诚地和美方交换意见。”

被问及中国在特朗普宣布加征关税后仍赴美磋商的考量，刘鹤回答：“我这次来，顶着压力，就是表示了中方最大的诚意。而且想坦诚地、自信地、理性地解决我们面临的一些分歧或者不同。我认为是有希望的。”

刘鹤强调，中美加征关税对双方都非常不利，“大家都会受伤……我们不应该伤及无辜，广大人民群众的利益受到损失，我们感到遗憾，所以希望找到最好的方法来解决。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时说，中国看来还是希望尽量争取达成协议，否则很难解释北京当局为何会在美国采取征收额外关税的大动作下，仍派代表团赴华盛顿进行谈判。

但李明江也指出，刘鹤在访谈中提到要自信地去应对谈判，也说明中国即便希望达成协议，但美国如果对中国提出的修改毫不让步，或完全不照顾中国的一些要求，中国恐怕也不会完全跟着美国的调子走。

尽管中美领导人昨天相互释放善意，美国于美东时间今天凌晨12点零1分（新加坡时间今天中午12时零1分）仍按计划对2000亿美元中国商品的关税从10%增至25%。

中国商务部随即在北京时间今天中午12时零3分发布发言人谈话说：“中方对此深表遗憾，将不得不采取必要反制措施。第11轮中美经贸高级别磋商正进行中，希望美方与中方相向而行、共同努力，通过合作和协商办法解决存在的问题。”

不过，截至今天下午1时，中国商务部尚未公布具体反制措施以及实施时间。

这也意味着，第11轮高级别贸易磋商第二天谈判将在美国已开始征收额外关税的情况下进行。李明江说，这不免将为谈判带来消极影响，“这对中国来说如同城下之盟，像是美国拿着大棒在作出威胁，为这两天的谈判增加了很大的难度”。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨天在推特上以英文发文说，自己向一名熟悉谈判的中方人士询问，周五前达成协议的可能性有多少种，对方的答复是：“零”。他写道：“如果情况真的那么糟，真正的悬念是双方周五后是否还继续谈判。”

白宫发言人昨天确定，莱特希泽和姆努钦将在周五继续与刘鹤进行第二天的贸易谈判。

（记者是《联合早报》北京特派员）