蔡英文谈中美贸易战：密切关注 采取必要措施

台湾总统蔡英文今天（10日）在总统府大礼堂举行“国安高层会议会后记者会”，蔡英文致词表示，美国将针对自中国进口的2000亿美元商品，将惩罚性关税从10％提高到25％，这是一件衝击全球经济和金融的大事，后续发展也还有一些变数。 目前因为还没扩及到台湾主力出口产业，对台湾的影响相对有限；但是如果美国採取进一步关税惩罚措施，影响层面将会扩大。

据中时电子报报答，蔡英文表示，今天的国安高层会议，特别针对这些最新发展情势进行讨论，并且提出完整的“行动纲领”，政府会密切关注后续发展，也会採取必要的因应措施。

她说，有四件事要特别说明： 第一，台湾的经济基础非常稳固。 股匯市稳定健康，经济连续12季的正成长，总体经济稳定度更是世界第一。政府从去年以来，就积极因应美中贸易衝突的升高，获致了很好的效果。我们有足够的能力来因应国际局势的衝击。

她说，第二，今年是台湾投资大爆发的一年。 外资进来了，各大品牌加码投资台湾；台商回来了，今年已经超前突破了2,500亿元（新台币，110亿新元），昨天她也已经向经济部下达5,000亿元的新目标。加上前瞻基础建设计画的预算、五加二产业的新投资，都为经济景气添加柴火的措施。这些就是因应变局的本钱。

此外，蔡英文说，第三，在美中贸易战的烽火下，欢迎所有的台商回家。 她要请行政、立法两院帮忙，一定要让“境外资金匯回管理运用及课税条例”在今年审查通过，引导海外台商资金可以回到家乡，投入具有未来性的产业，用国内外台商集体的力量，加速台湾产业转型升级。

她表示，第四，也是最重要的一点，台湾一定要选择正确的经济发展路线。 美中贸易冲突，是长期性的结构问题，将根本改变全球贸易秩序和供应链，所以“台湾接单，中国制造，出口美国”的三角贸易模式，也将会改变。

蔡英文说，目标是要加速台商回流，重建高附加价值产业链，促进产业全面转型升级；同时也要加速推动，和美国签署以自由及公平贸易为主轴的双边贸易协定，用高涵量及高质量的“台湾制造”，取代“中国制造”，成为出口美国的主力。