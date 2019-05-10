美对华加征关税生效 美国股价指数期货下跌

美国股价指数期货周五（10日）亚洲盘下跌，亚股涨幅缩窄。此前美国特朗普总统对2000亿美元（约2725亿新元）中国商品调高进口关税开始生效，全球两大经济强国之间的紧张关系升温。

据路透社报道，E-迷你标普500指数期货在关税生效后下滑，最新下跌0.5%，交投震荡。

中美双方代表周四（9日）已结束第一天的磋商，白宫表示，双方将于周五上午在华盛顿继续协商。

这鼓舞部分投资者保持希望，认为美国政府有可能在一旦达成协议后取消新的关税上调。不过，投资者对此并没有信心。

特朗普周四称，他正着手授权向3250亿美元中国商品加征关税。

投资管理公司Lombard Odier的分析师发表报告称：“若紧张形势在未来几天明显升级，我们预计市场将有极大反应。我们认为，中国与新兴市场股市有可能回调15%以上，全球股市恐下跌5-7%。”

据报道，MSCI明晟亚太地区（除日本）指数涨0.3%，中国股市领涨。

美国正式提高关税的时间正值中国股市午间休市。沪综指.SSEC周五早盘一度上涨达3.1%，之后回吐大部份涨幅，最新上涨1.5%。

日经指数.N225则下跌0.7%。

美国股市周四尾盘削减跌幅。特朗普之前表示，他收到了中国国家主席习近平的一封“漂亮的信”，这点燃了达成协议的希望。

不过，出于对中美紧张形势的担心，本周多数市场均下跌。

本周迄今，美国标普500指数期货跌2.8%，沪综指跌6.0%，日经指数下挫4.3%，MSCI明晟亚太地区（除日本）指数跌4.3%。