百度李忠军：移动互联网从流量运营转到用户运营时代

在今日（10日）举行的2019百度联盟生态合作伙伴大会上，百度联盟总经理李忠军发表演讲时提到，成立了17年的百度联盟将通过多元细分场景挖掘新红利，推出基于开源生态的整体解决方案。

据新浪科技报答，其中，百度联盟将从流量联盟升级为用户联盟，以“用户思维”破解流量焦虑，构筑更为开源的“户”联网移动生态。

QuestMobile数据显示，2018年底，中国移动互联网月活跃用户数增长近4600万，比2017年底下降了1800万。这意味着存量用户被收割殆尽，野蛮生长的人口流量红利见顶。李忠军认为，立足行业拐点，企业能拼的就是对流量的精耕细作和用户运营，挖掘细分领域的新红利察。

他提到，虽然移动互联网人口数量红利放缓，但用户时长仍然维持着快速增长，这表明要从流量运营转化到用户运营。下沉区域移动互联网用户价值有待进一步挖掘，分人群精细化运营带来新增长机会点。在“社交+裂变”和“内容视频化/交互升级”的加持下，移动视频、新闻资讯和移动电商等行业时长占比出现上涨。

同时，巨头们开启平台化升级布局小程序，提升流量的二次分发效能。IPTV激活量超有线电视，网络大屏在设备基础上超越传统大屏并有多样移动互联网伴随行为。

李忠军透露，2018年，百度联盟与合作伙伴分享收益超过180亿元，其中收益千万元以上会员新增70家，亿元以上新增18家；信息流、开屏联盟收益共享超过30亿元，内容联盟平台双边收益共享在25亿元以上。