丁守中提选举无效诉讼 法院今判他败诉

国民党台北市长候选人丁守中去年九合一大选后，认为选举制度不公，中选会、台北市选委会办理选务有瑕疵，提出选举无效诉讼。历经五个月审理，台北地方法院今天判决驳回丁守中的请求，判他败诉，而中选会、北选会胜诉，无需重新举办选举，仍可上诉。

据《联合报》报道，丁守中去年台北市长选举以三千余票败给现任市长柯文哲，声请重新计票后仍未翻盘，他再提选举无效诉讼。丁守中认为，去年选举出现一边开票一边投票的情形，已成为全世界的笑话，台湾未来选举是否能边开票边投票，将由法官写下历史的一页。

台北地方法院3月29日辩论终结，丁守中上次出庭表示，提选举无效诉讼并非争取个人成败，是要建立公平的选举制度，由数据可看出，延长投票的3小时46分钟内，有10多万人一边看手机开票，一边投票，当然影响实质选举结果。

丁指出，依他们估算，影响层面约780个投票所、14万名选举人。丁守中最后说，希望法官能做出最公平明智的判决，这是台湾民主选举史上重要的一页，“未来选举是否可以边开票边投票，就由法官的判决写下历史的一页。”

中选会、北选会则认为，九合一大选是依选罢法规定办理，并没有选务违法情事，且分析北市1563个投开票所数据，也未发现弃保效应。丁阵营以零星选务疏失，扩张解释为全台北市普遍性疏失，纯属臆测，认为丁阵营以偏概全。