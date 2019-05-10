天津检方对孟宏伟提起公诉

中国最高人民检察院官网今天（10日）发布消息，公安部原中共党委委员、副部长，中国海警局原局长孟宏伟涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结。经最高人民检察院指定，由天津市人民检察院第一分院审查起诉。

近日，天津市人民检察院第一分院已向天津市第一中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段告知孟宏伟享有的诉讼权利，并讯问了孟宏伟，听取了辩护人的意见。

检察机关起诉指控：孟宏伟利用担任公安部党委委员、副部长，中国海警局局长等职务上的便利和职权、地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。

中国最高检今年4月24日发布消息，透露孟宏伟涉嫌受贿一案调查终结，移送检察机关审查起诉，并以涉嫌受贿罪对孟宏伟作出逮捕决定。

中共中央纪委国家监委网站发布的信息显示，孟宏伟于去年10月7日被通报接受调查，并在今年3月27日被通报“双开”（开除党籍和公职）。孟宏伟落马前长期在中国公安系统任职，早在2004年就出任中国公安部党委委员、副部长；2013年起，孟宏伟还兼任国家海洋局副局长、党组副书记，并担任中国海警局局长。

另据《新京报》报道，2016年11月10日，孟宏伟在国际刑警组织第85届全体大会上高票当选新一任主席，成为国际刑警组织自成立以来的首位中国籍“掌门”。