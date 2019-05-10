北京检方对王林清涉嫌职务违法立案调查

中国最高人民法院“凯奇莱案”卷宗丢失等问题调查结果公布后，公安机关对最高人民法院民一庭助理审判员王林清涉嫌犯罪问题侦查工作取得进展，王林清因涉嫌职务违法被监察机关立案调查。

同时，公安机关正在对涉嫌伙同王林清共同实施非法获取国家秘密等违法犯罪行为的“凯奇莱案”当事人赵发琦继续深入侦查。

据新华社今天（10日）报道，中共中央政法委牵头的联合调查组今年2月22日公布“凯奇莱案”卷宗丢失等问题调查结果，对调查中发现的有关违法犯罪线索，移交北京市公安机关立案侦查。

经北京市公安机关侦查，现有证据表明，2016年11月，王林清因对单位不满，私自将“凯奇莱案”卷宗材料带回家中隐匿，后为毁灭证据将材料销毁。

2018年6月至8月间，王林清受赵发琦指使，采用偷拍、复印等方式获取最高法院涉密卷宗材料，还与赵发琦共谋、伙同他人进入最高人民法院工作人员办公室，窃取计算机内的有关文件。

2018年12月，王林清、赵发琦为达到混淆视听、获取个人利益的目的，捏造“凯奇莱案”卷宗丢失、王林清受打击报复等虚假情况，并将相关材料交给崔永元通过互联网发布。

侦查过程中，还发现王林清涉嫌职务违法的问题线索。

据报道，北京市公安机关已将王林清涉嫌职务违法问题线索移送相关监察机关。日前，北京市监察机关已对王林清涉嫌职务违法问题立案调查。​