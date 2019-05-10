亚洲艺术作品展亮相中国美术馆 汇聚41国130件作品

据中新社报道，“亚洲文明联展（艺术展）：大道融通——亚洲艺术作品展”今天（10）日在中国美术馆开幕，展出了41个亚洲国家的120位艺术家创作的130件作品。

在“东方写意”这一主题下，该单元展出各亚洲国家具有东方写意精神的艺术作品，意在展示亚洲艺术充满诗意的写意之美。其中，中国艺术家的作品以荷花为题材，荷谐音“和”。潘天寿、吴冠中的《红莲》，钟蜀珩的《荷》等，这些作品不仅表现荷花的清丽之姿、高洁之美，更展示了中国文化以和为贵的博大精神气象和开放共融的思想维度。

除了八位中国艺术家的作品之外，这部分还展示了来自38个国家67件绘画和雕塑作品，如日本艺术大师平山郁夫两张非常重要的作品是日本驻华大使馆的藏品，这些作品无论是手法还是观念，均体现了东方的写意之美。其中，中国美术馆馆长吴为山的雕塑《问道——孔子问道老子》可谓集东方写意之美的大成。

接下来的“美丽中国”和“美人之美”两个单元，分别展示了各亚洲国家的艺术家描绘中国的人文和自然风景的作品，以及中国艺术家表现亚洲其它国家的创作。

在这里，观众可以看到巴基斯坦画家马苏德·阿·汗画笔下的北京和长城，错落交叠的色彩和形象中，让人对熟稔之处又体味出一丝陌生；巴勒斯坦画家马吉德·沙拉则把敦煌画得五彩斑斓，完全跳脱了寻常的大漠印象；中国老画家亚明的经典作品《越南琴韵》则用水墨表现了一个柔美轻盈的越南；田黎明的《吴哥印象》用水墨、线条勾勒晕染出了一个迷人的吴哥窟……

吴为山表示，中国美术家因历史原因在创作方式上受到法国和苏联的影响非常深刻，但是观赏亚洲国家艺术家的作品则完全不同，因为很多亚洲国家不是在这个体系里，表现比较独特，有时候感觉自己像走进了南亚热带丛林，不同文明创造不同的美，包括创造美的方式也是不一样的。“中国观众很少见到这样的作品，有时候会觉得这个画法不对，但是我想强调的是，艺术没有对错，比如他们表现长城的方式，跟我们平时的审美完全不同，而有些作品的色彩感又会非常强烈。所以，这就是我们此次展览的目的，就是希望展示不同文明的艺术创作。”

对于此次作家和作品的遴选，他介绍，2018年成立的两个国际美术馆联盟发挥了很大作用。

“2018年成立的由诸多亚洲国家美术馆和重点美术机构参加的丝绸之路国际美术馆联盟、金砖国家美术馆联盟，这两个联盟的秘书处都设在中国美术馆。在筹办这次艺术展之前，我们就请联盟的成员挑选当地艺术家的作品。同时，邀请相关国家的驻华使领馆、中国美术家协会、上海合作组织秘书处推选重要作品。”

130件多元而丰富的作品济济一堂，分别陈列在中国美术馆的七个展厅，获得了恢弘的展陈效果。据悉，展览将持续至5月26日。