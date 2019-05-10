两岸媒体人北京共话“交流与责任”

据中新社报道，第四届两岸媒体人北京峰会今天（10日）在北京拉开帷幕，两岸近70家媒体及相关机构代表齐聚一堂，共话“两岸交流与媒体责任”。

中共中央台办、国务院台办主任刘结一在开幕式上致辞时对两岸媒体人提出四点期待：要秉持民族情怀，做两岸同胞心灵契合的促进者；要坚持正确导向，做两岸关系和平发展的推动者；要坚决反对“台独”分裂，做台海地区和平稳定的维护者；要创新方式方法，做两岸媒体合作新局的开创者。

中共北京市委副书记、市长陈吉宁表示，两岸新闻媒体的交流合作为两岸同胞加深相互理解、增进互信认同发挥了重要的桥梁纽带作用，为推动两岸关系和平发展营造了良好氛围。希望两岸媒体人面向科技和媒体融合发展的新趋势，用好京台两地科技和人才资源，不断创新传播方式，提升传播效果，共同讲好两岸故事。

台湾媒体参访团荣誉团长、旺旺集团副董事长胡志强认为，来大陆交流的台湾媒体人越多，能发挥的正面影响力就越大。两岸媒体的交流没有人能阻挡得了，一定会越来越好。

主论坛上，人民日报社北京分社社长朱竞若，旺旺集团副董事长、旺旺中时媒体集团总裁蔡绍中等十位嘉宾发表演讲。两岸多家企业负责人还就密切文化交流合作签署了系列协议。

本届峰会由北京日报报业集团主办、旺旺中时媒体集团协办。