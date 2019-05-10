王毅：中日韩要合力培育亚洲命运共同体

中国国务委员兼外长王毅今天（10日）表示，中日韩要共推区域融合发展，开展“中日韩+”合作，合力建设东亚经济共同体，进而培育亚洲命运共同体。

据中新社报道，王毅今天在北京出席2019年中日韩合作国际论坛开幕式并致辞。他表示，今年是中日韩合作20年，三国合作站在一个新的历史起点上。

王毅说，中日韩合作20年来取得长足进展，为增进三国人民福祉，维护亚洲和平稳定，促进世界发展繁荣作出了积极贡献。三国从中得到的启示是：一、政治互信是稳定器，只要三国切实尊重彼此核心和重大关切，坚持以史为鉴、面向未来，持续增进政治互信，中日韩合作就能稳步向前。

二、经贸合作是压舱石，只要三国深化互利合作，把合作的蛋糕做的更大，中日韩就会继续成为东亚乃至亚洲发展最为强劲的发动机。

三、务实合作是原动力，只要三国继续形成合力，不断开拓向前，中日韩合作就会始终充满活力。

四、人文交流是正能量，只要三国用心培育呵护，不断夯实相互理解的民意基础，中日韩合作就能行稳致远。

王毅认为，当前，中日韩合作迎来了上升期，面临新机遇。中国作为中日韩合作主席国，愿与日韩一道，推动三国合作更上一层楼，使三国合作成为维护地区和平的积极因素，成为拉动亚洲增长的强劲引擎，成为倡导开放经济的开路先锋，成为守护国际关系规则的重要力量。

他表示，一要共促地区和平稳定，不断增强政治互信，摒弃冷战思维，树立符合时代潮流的新型安全观。

二要共举多边主义旗帜，维护以联合国为核心的国际体系，维护以多边主义为理念的国际法体系，维护以规则为基础的多边贸易体制。

三要共商创新合作举措，引领全球创新产业发展，抢占未来发展先机。

四要共筑民心相通基础，进一步加强人文交流合作，使三国人民从“居相邻”到“心相近”。

五要共推区域融合发展，开展“中日韩+”合作，合力建设东亚经济共同体，进而培育亚洲命运共同体，最终朝着构建人类命运共同体的目标迈进。

王毅强调，不久前，中国刚刚成功举办了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。中国愿本着共商共建共享原则，倾听和吸纳日韩合作伙伴的合理建议，使共建“一带一路”为深化中日韩合作提供更加广阔的空间，成为三国合作新的亮点和增长点。

据报道，此次论坛由中国公共外交协会与中日韩合作秘书处共同举办。日本前内阁官房长官河村建夫、韩国前国会议长丁世均、日本驻华大使横井裕、韩国驻华大使张夏成，以及来自中日韩三国的专家学者、媒体代表等250余人出席。