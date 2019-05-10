外汇局：中国一季度国际收支保持基本平衡

中国国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英今天（10日）表示，中国2019年一季度国际收支保持基本平衡，经常账户顺差，直接投资和证券投资持续净流入，储备资产稳定增加，未来国际收支总体平衡的基础依然坚实。

据中新社报道，具体来看，王春英认为，中国2019年一季度国际收支状况呈现出四大特点。

一是货物贸易顺差仍是经常账户顺差的基础。数据显示，2019年一季度，经常账户顺差586亿美元（约798亿新元），其中，国际收支口径的货物贸易顺差945亿美元，同比增长83%。分别看货物出口和进口，货物出口5404亿美元，同比增长2%；货物进口4459亿美元，同比下降7%。

二是服务贸易逆差缩小。王春英说，2019年一季度，服务贸易逆差634亿美元，同比下降14%。旅行和运输仍是主要的逆差项目。其中，旅行逆差576亿美元，同比下降9%；运输逆差125亿美元，同比下降14%。

三是直接投资和证券投资持续净流入。王春英表示，2019年一季度，直接投资净流入214亿美元。另据不完全统计，2019年一季度，中国证券投资项下净流入约150亿美元，同比继续增长。

四是储备资产继续小幅增长，国际收支保持自主平衡。王春英称，2019年一季度，中国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）增加100亿美元，其中，外汇储备增加100亿美元。