前4月上海海关查获濒危物种及制品走私案增逾10倍

上海海关今天（10日）透露，今年1至4月，上海海关共查获涉及象牙等濒危物种及其制品的走私违法案件92起，是去年同期的10.2倍。

据中新社报道，上海海关举行打击象牙等濒危物种及其制品走私新闻发布会。上海海关缉私局副局长李清介绍，今年1至4月，上海海关共缴获象牙制品10.26千克、穿山甲鳞片316.6千克、刺猬紫檀438吨、檀香紫檀80吨，以及加利福尼亚湾石首鱼鱼鳔、海马干、河马牙、穿山甲、玳瑁、海狗皮等近千件。

近两年来，上海海关始终保持高压打私，在一定程度上遏制象牙等濒危物种及其制品走私违法活动。但在高额利润驱使下，走私分子也在不断更新作案手法，企图逃避海关监管。

据介绍，濒危动物及制品大多通过邮递或行李夹藏的方式走私入境，濒危植物主要通过伪报品名等方式通过货运渠道走私入境上海。

除象牙、穿山甲鳞片等传统走私物种外，石首鱼鱼鳔、河马牙、小叶紫檀等以往上海口岸较少查获的物种也日趋增多。

走私主体则主要以回国探亲、休假的务工人员为主，也有短期多次出入境、在国外淘货到国内出售的人员。

李清说，针对当前濒危物种及其制品走私违法活动的特点，上海海关采取多项措施提高打击效能，如持续开展系列专项行动、发挥“智慧缉私”作用提高情报经营、加强与国内外相关部门的执法合作、加强宣传普法教育等。

李清表示：“上海海关将持续严打严管象牙等濒危物种及其制品走私，坚决斩断走私链条”。