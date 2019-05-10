特朗普称与华谈判“和善”进行 同时威胁对剩余3250亿元中国商品征税

美国总统特朗普今晚7时43分连发数条推特，指中美贸易谈判正以非常和善（congenial）的方式继续，“完全没有匆忙的必要”。

由中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤率领的中方谈判团队，当地时间昨天（9日）下午抵达华盛顿，与美方团队展开中美第11轮高级别贸易磋商，试图挽救因特朗普上周宣布对中国商品加征关税而岌岌可危的贸易协议。

特朗普在推特中指出，目前对价值2500亿中国商品征收的25%关税会直接进入美国国库，并威胁对中国剩余3250亿元商品征收25%关税的程序已经开始。

他在推特中表示，美国只向中国出售约1000亿元的商品，中美贸易存在不平衡。

特朗普在推文中说：“随着我们征收的逾1000亿关税，我们将从我们伟大的农民手中购买比中国能买的多得多的农产品，然后以人道主义援助的形式运到贫困挨饿的国家去。”

他并称，于此同时将继续与中国谈判，希望中方“不要试着再重做交易（redo the deal）。”

从他的推文中可看出，特朗普在一定程度上认为加征关税将比贸易谈判更快更容易为美国带来更大的好处。同时他也不认为美国农民会因此而受到影响，反而美国政府能够通过税收收入所带来的额外资金，从美国农民手中购买农产品，运往贫苦的第三国“行善”。

特朗普在推文中称能够“豁免对某些产品征税”，或从其他来源购买产品。他最后指出，打算用关税中的150亿购买农产品，其余85亿则用于医疗、基建等项目，并认为这将能帮助美国提速，让中国发展“放缓”。

刘鹤早前抵达华盛顿后接受中国官媒访问时则强调与美国化解分歧的意愿，指自己此次“顶着压力”来美国，表示了中方最大的诚意，“想坦诚地、自信地、理性地解决我们面临的一些分歧或不同。”

据路透社报道，刘鹤和美国贸易代表莱特希泽和美国财长姆努钦进行了90分钟的谈判，之后共进晚餐。特朗普则没有在第一天的谈判中出现。

双方今天将进行第二天的谈判。根据中国官媒早前报道，中方代表团预计将在当地时间10日返华。

特朗普在推特中威胁将对余下的3250亿中国产品加征25%关税（推特截图）