《人民日报》钟声：中国不会屈服于任何极限施压

中国官媒《人民日报》今天发表署名“钟声”的评论文章《中国不会屈服于任何极限施压》。

文章称，中方决不会屈服于美方的极限施压，在原则问题上不会妥协。中方明确要求取消全部加征关税，使双边贸易恢复正常；明确要求贸易采购数字应当符合实际；明确要求文本平衡性，表达方式必须为国内民众所接受，不损害国家主权和尊严。

以下为“钟声”的评论文章《中国不会屈服于任何极限施压》全文：

中方一直以高度负责任的态度和最大的诚意推动中美经贸磋商，但决不会屈服于美方的极限施压，在原则问题上不会妥协。美方尤其应当选择顺势而为，与中方相向而行、共同努力，在平等协商中解决问题，在合作共赢大道上创造未来。

云卷云舒，欲雨还晴，华盛顿的多变天气仿佛也是一种叙事。当地时间5月9日至10日，第十一轮中美经贸高级别磋商在一种格外困难和敏感的氛围中举行。双方迄今已在加强知识产权保护、扩大市场准入、促进双边贸易平衡等方面取得诸多实质性进展，但在中方核心关切问题上仍存在分歧。与此同时，美国新一轮对中国输美商品加征关税的战鼓擂得山响，中方明确表示不得不采取必要反制措施。

纵观多轮中美经贸磋商，人们好似听到一支交响乐，主旋律固然依稀能辨，但混响的和弦有时走了音、串了调。嘈嘈切切、云谲波诡的章节，莫非本就是经贸谈判绕不开的？回顾既往，中国加入世界贸易组织历经15年坎坷，关贸总协定乌拉圭回合谈判持续近8年博弈，2001年起步的多哈回合谈判迟迟无法真正上路……无论哪一桩哪一件，都是艰难跋涉，都免不了满川风雨。当前，中美经贸磋商走进了这个章节，能不能很快走出困局，整个世界都在看。

中方一直以高度负责任的态度和最大的诚意推动中美经贸磋商，但决不会屈服于美方的极限施压，在原则问题上不会妥协。中方明确要求取消全部加征关税，使双边贸易恢复正常；明确要求贸易采购数字应当符合实际；明确要求文本平衡性，表达方式必须为国内民众所接受，不损害国家主权和尊严。

发起贸易摩擦，美方打出的借口是追求公平贸易。但是，美方在谈判过程中荒谬地过滤掉一个公理，即公平贸易应该是“双向公平”的，没有共赢就没有公平。中美双方各自都有核心关切，核心利益绝无可能让渡。人们不应忘记，关于中国加入世界贸易组织的中美双边协议是长达13年谈判的成果，当年双方举杯庆贺时曾反复强调那个决定成功的黄金法则——着眼共赢。互利共赢，互谅互让，求同存异，以诚相见，这些都是被历史检验过的、引导谈判成功的原则性要素。令人遗憾的是，美方现在还拿不起共赢这把金钥匙，走不出自设的“公平贸易”烦恼。美方选择一边倒地极限施压，到头来只能是错过解决问题的良机。

世界进入到了一个什么时代，中国展示出了怎样的上升大势？美国大搞贸易摩擦究竟意味着自弃了多少市场机遇？对于这些问题的答案，美方大约还没顾上细想。美方由于对中国实力、中国能力、中国意志的误判，又挥起关税大棒，进一步升级两国贸易摩擦，是要把中美经贸关系逼到破裂的十字路口上吗？

美方不计后果的冒险，首先在其国内引发强烈反对声音：美国大豆协会、美国服装和鞋类协会、美国消费者技术协会、美国零售联合会……美国各界纷纷谴责这是在扰乱市场，伤害美国消费者、产业工人、农民、企业的利益，对美国经济构成严重冲击。对美方的冒进和冲动，来自国际社会的批评之声也是此起彼伏。

中方坚决反对美方加征关税，也完全做好了应对各种情况的准备。中国的淡定、从容、理性，已经引起国际社会的广泛关注。这些关注的视线，进一步探知到中国经济的底气之足——迈向高质量发展的中国经济积聚着强劲韧性，焕发着生机活力。中国的贸易伙伴遍天下，中国正在加快从贸易大国走向贸易强国，巩固外贸传统优势，培育竞争新优势，拓展外贸发展空间。中美贸易摩擦，根本挡不住中国发展的脚步。

当然，中美经贸关系的希望之窗并没有关上，也不可能关上。双方经贸团队商定继续保持沟通，顺应了人心所向。美国知名中国问题专家傅立民最近特别指出美国“各州州长一如既往地想和中国发展贸易与投资关系”，呼吁真真切切去关注美国人民对中国普遍抱有的积极看法。

凡是过去，皆为序章。一年多来，中美双方经贸团队所取得的进展、所经历的波折，又为发展中美关系增添了新的思考。困难面前，中国人民常说“不畏浮云遮望眼”，美国人民常讲“每一朵乌云都镶着一道银边”。放眼中美关系的大局，人们还是能够透过云雾看到希望。

合作是唯一正确选择。中美建交40年来的实践证明，中美合作是大势所趋，维护好双边关系有利于中方，有利于美方，有利于整个世界。经贸关系是中美关系的压舱石和推进器，这不是几道沟沟坎坎所能颠覆的事实。中美经贸磋商，担当着推动构建平衡、包容、共赢的中美经贸新秩序的历史使命。为了两国人民的福祉，为了国家发展的长远，双方都有责任、有义务认真对待，不是让局部的纠结困住手脚，而是坚定地本着相互尊重、平等互利的精神妥善管控分歧，找到双方都能接受的解决办法。美方尤其应当选择顺势而为，与中方相向而行、共同努力，在平等协商中解决问题，在合作共赢大道上创造未来。