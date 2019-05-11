新华国际时评：尊重彼此核心关切是解决好分歧的前提

面对中美贸易战，中国官媒新华社今天发表时评称，加征关税无法解决问题，中美双方合作和协商才是正确出路，但必须以尊重彼此核心关切为前提。

以下为新华国际时评全文：

5月9日至10日，在华盛顿举行的第十一轮中美经贸高级别磋商牵动全世界目光。磋商期间，美方对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%升至25%。对于美方此举，中方深表遗憾，并将不得不采取必要反制措施，同时再度重申：加征关税无法解决问题，合作和协商才是正确出路，但必须以尊重彼此核心关切为前提。

贸易战没有赢家！美方再度高举关税大棒加剧中美经贸摩擦升级风险，震荡的全球资本市场发出警示：这一单边主义行为对中美双方不利，对全世界也不利。正是看清这一点，面临加征关税威胁，中方代表团依然顶着压力赴美磋商，以负责任的举动展现出继续推动磋商解决分歧的最大诚意。

中美双方经过十一轮经贸高级别磋商，已在加强知识产权保护、扩大市场准入、促进双边贸易平衡等方面取得诸多实质性进展，但在中方核心关切问题上仍存在分歧。正如中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在磋商结束后对媒体释放出的信息，谈判并没有破裂，出现暂时的问题不可避免，中方在原则问题上也不会妥协，但双方都有意愿继续保持磋商，并同意未来北京再见面。这些积极信息让外界对双方协商解决分歧更为审慎乐观。

解决好分歧继续推动磋商，双方必须尊重彼此核心关切，在相互尊重、平等互利原则下相向而行。

如刘鹤所表示，中方需要有一个平等的、有尊严的合作协议。事实再次证明，尊重彼此核心利益和重大关切，是磋商顺利推进不可逾越的“底线”和“红线”；而确保双方磋商地位平等、磋商结果双赢，更是最终能达成协议的根本保证。如果始终一方压着一方谈判，或结果只能一方得利，磋商之路注定越走越窄。

据了解，目前双方在取消全部加征关税、贸易采购数字应当符合实际以及文本平衡性三个中方核心关切的问题上仍存在分歧。

取消全部加征关税，其实也是美国商界、农民的普遍诉求。美国140多家行业协会近期联合致信美国总统特朗普，指出美方对华加征关税实际也是对美国企业和消费者加税，会造成企业裁员、投资推迟、物价上涨等问题。他们认为，如果最终未能取消全部加征关税，也意味着美国政府对美国人民“违背了承诺”。

解决好分歧继续推动磋商，双方必须辨明合作的大势所趋，拿出更多智慧寻找两国间的“最大公约数”。

正如世界经济的大海不可能倒退回一个个小湖泊、小河流，对走过40年的中美关系而言，无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。平等互利的经贸关系是中美关系的“压舱石”和“推进器”，从建交时双边贸易不足25亿美元，到如今超过6300亿美元，伴随经济全球化浪潮，全球产业链上的中美经济早已密不可分。

顺应这一潮流，双方关键应保持战略定力，努力增进互信，解决好在核心问题上的分歧。能否在坚守原则底线基础上，照顾好彼此的核心关切，推动经贸磋商回到解决问题的正确轨道，考验双方团队的智慧。

解决好分歧继续推动磋商，双方必须正确看待经贸问题的长期性、复杂性、艰巨性，拿出更大耐心和毅力攻坚克难。

历史和现实已经表明，打打谈谈或将是中美解决经贸摩擦的常态。中方坚决反对贸易战，已经做好全面应对准备，也会理性对待后续磋商。就像马拉松赛跑最后一程，接下来双方会就协议文本逐条磋商，未来也将以更大耐心、更强定力看待中美经贸磋商反复博弈的可能，保持一颗平常心，做好应对各种风险挑战的充分准备。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。对中国而言，大国成长过程中经历一些事情不是坏事。历经70载风吹雨打，中国既有深厚实力和巨大潜力，也有强大抗打击和抗风险能力，有信心、有决心、有能力应对各种风险挑战。未来逐梦路上，中国更坚信，唯有用好改革开放这个“关键一招”，推动高质量发展，做强国内市场，才能从根本上提升应对挑战能力，迎来更加光明的发展前景。

