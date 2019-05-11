涉美国大学招生欺诈案家长怀疑是公安部A级通缉犯

据《北京青年报》报道，昨天（9日），“美国大学招生欺诈案”涉及的中学学生信息再被曝光，有媒体报道称，花120万美金送女儿Sherry Guo进耶鲁大学的家长系中国公安部A级通缉犯。10日，北青报从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局获悉，网传两位通缉犯涉及专案，目前已将网传情况上报上级部门。

2019年3月，美国大规模招生欺诈案，其中涉及到两位来自中国的学生Sherry Guo和Yusi Zhao，她们的家长分别花费120万美元和650万美元，帮她们进入耶鲁大学和斯坦福大学。

9日，有媒体报道称，Sherry Guo的父亲系中国公安部A级通缉犯郭虎林。北青报记者查找后发现，2019年3月，公安部刑侦局发布一则A级通缉令：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局正侦办一起虚假出资、抽逃出资和伪造变造金融票证及合同诈骗案件，犯罪嫌疑人汪虎云、郭虎林现在逃。并对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，每抓获一名犯罪嫌疑人将奖励20万元。

据媒体报道，汪虎云、郭虎林两人系兄弟二人，其中郭虎林就是本次曝出欺诈案中Sherry Guo的父亲。两人在四、五年前来到美国，目前住在加州橙县尔湾市，并在同一社区购买两套房产，两户对门而居。