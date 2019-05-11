村上春树谈父亲参加侵华战争：刺痛了我的心灵

据参考消息网今天（11日）报道，日本作家村上春树（70岁）为5月10日发售的月刊杂志《文艺春秋》撰文，提及了他的父亲村上千秋二战期间作为日军士兵在中国的经历。村上春树此前几乎没有谈论过他的父亲。他父亲的战争体验也反映到了他的小说之中。

这篇题为《扔猫，关于父亲我想说的话》的文章先从作为小学生的村上与父亲一起扔猫的回忆说起。回到家后，村上发现被扔掉的猫不知怎么又回来了。这种轻快的起笔方式符合村上的风格。但当谈及父亲的战争体验，他的笔调为之一变。

报道称，村上的父亲村上千秋1917年出生在京都的一个寺院，是家中的次子。1938年，还在上学的他进入了日军第16师团辎重兵第16联队。村上在上小学的时候，从父亲那里听说过一次父亲所属部队在中国残忍杀害中国人的事情。

村上在文中写道：“用军刀砍掉人脑袋的残忍情景毫无疑问强烈刺痛了我幼小的心灵。”他认为这是从父亲那里继承的“疑似体验”，“不管这是多么不快、甚至想背过脸去的事情，人们都不得不将其接受为自己的一部分。否则，历史这个东西的意义又在哪里呢？”

报道称，成为作家以后，村上与父亲的关系“更加扭曲”，“有20多年完全没见过面”。村上在文中写道，直到他父亲2008年去世稍早前，他们才“貌似和解”。村上花了5年多时间调查父亲的当兵经历，用他的话说，“我逐渐地开始去见与父亲有关的各种人，打听关于他的事情”。

村上在2017年创作的长篇小说《刺杀骑士团长》中，让一个出场人物模仿父亲回忆那样讲述了战争体验。与战争和暴力的对峙继续成为村上作品的重要主题。

另据日本《读卖新闻》5月10日发表了题为《“继承”父亲的战争体验》的报道。

日本作家村上春树在10日发售的月刊杂志《文艺春秋》上撰写了文章。他在文章中提到2008年去世的父亲在中国的战争体验。

报道称，村上的父亲出生在京都僧侣之家，1938年20岁时被征兵派往中国。他曾在村上小时候向他讲述过自己的部队杀害俘虏的中国军人的经历。村上春树在文中写道，那种情景“刺痛了我幼小的心灵”，“作为儿子的我部分地继承了（这些战争体验）”。

村上的父亲战后当了教师，每天早上都为在上次战争中去世的人诵经。他与选择作家道路的村上直到死前都是“接近绝缘的状态”。

村上在文章最后写道：“我们只是向着广袤大地落下的数量众多雨滴中无名的一滴。每滴雨水都有自己的思想，每滴雨水都有自己的历史，继承（历史）是每滴雨水的责任和义务。”