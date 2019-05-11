英国官员：“一带一路” 框架下中英务实合作稳步推进

据中新社报道，英国国际贸易部公使衔参赞杜涛（Tom Duke）昨天（10日）在北京接受记者采访时表示，虽然英国现阶段没有计划和中国签署“一带一路”谅解备忘录，但中英在“一带一路”框架下的各领域务实合作正在稳步向前推进。

杜涛当日在北京召开了媒体见面会，介绍“一带一路”倡议给英国带来的贸易和投资机会，以及英国的创新能力和技术如何加强“一带一路”倡议的基础设施项目合作。

杜涛对记者表示，中英在各领域的务实合作正在稳步向前推进，这些合作有些是政府间的、有些是企业间的，还有在第三方市场的合作。

“双方不断深化贸易和投资往来，去年中英双边贸易总额达685亿英镑，创历史新高，其中有230亿英镑是英国对华出口，在这230亿英镑中，有80%是货物出口，主要集中在汽车、医药、石油等行业，20%是服务出口。”杜涛希望，中国市场越来越开放，英国能向中国出口更多服务贸易。

中英新一轮经济财金对话将于6月在伦敦举行。杜涛透露，届时双方将会谈到英国如何扩大服务贸易对华出口议题，尤其是金融服务贸易，还将谈到在“一带一路”框架下的第三方市场合作议题。

“在‘一带一路’倡议中，中英是天然的合作伙伴。”杜涛说，在“一带一路”框架下，两国在第三方市场的务实合作机遇和前景非常广阔，两国正在第三方市场开展一些基础设施、交通等领域的大项目，比如中英在卡塔尔世界杯体育场馆建设中的合作，以及在中亚、东亚等地区的商业合作项目。双方在这些项目上不仅有共同利益，而且能给第三方国家带来实实在在的好处。

杜涛进一步表示，中英在第三方市场的合作要实行国际化的一流标准和操作运营，基于透明度、社会影响力、环境保护、财务可持续性四个标准。英国在这些方面有很多经验，相信未来英国能更多地帮助“一带一路”倡议的推进。

在谈到英国脱欧对中英关系的影响时，杜涛表示，不管英国脱欧的进程如何，对于中英贸易投资没有任何负面影响，2018年双边贸易额达到了历史最高点。未来当英国完成脱欧后，双方还可以继续深化和挖掘新的贸易和投资领域，英方很期待继续和中国加强对话和合作。

关于中国企业投资英国，杜涛说，中国企业在英国的投资总额排在中国在欧洲国家投资中的前列，“我们对中国企业投资英国持开放态度，非常欢迎能源、基础设施建设、城市规划建设领域的中企来英国投资。”