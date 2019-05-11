针对大学生实施“套路贷”犯罪 重庆10名被告人获刑

据澎湃新闻报道，针对在校大学生实施“套路贷”犯罪，并在催债过程中实施“软暴力”甚至非法拘禁，这起“套路贷”恶势力犯罪集团案近日在重庆市沙坪坝区人民法院公开宣判。法院以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪数罪并罚对陈陶、何垒等10名被告人判处1年8个月至10年不等的有期徒刑，并分别处以罚金。

法院经审理查明，2017年9月至2018年3月期间，被告人陈陶与何垒纠集莫晓静、刘鑫等八人，主要针对在校大学生以“众鑫贷款公司”（未经工商注册）名义共同实施“套路贷”违法犯罪活动，通过制造民间借贷假象虚高借款并单方造成违约，恶意垒高被害人债务，在催债过程中非法拘禁、敲诈勒索被害人，采取威胁、滋扰等“软暴力”手段使被害人产生恐慌进而形成心理强制，形成了 “套路贷”恶势力犯罪集团。

法院审理认为，该犯罪集团以非法占有为目的，假借民间借贷之名，强立债权、虚增债务，并肆意认定违约，后采用暴力、胁迫、非法拘禁等手段向被害人索要虚高借款，其行为均构成犯罪，遂依法做出上述判决。

该案审理法官提醒：在校大学生有消费需求但缺乏经济来源，很容易被“套路贷”盯上。家庭、学校和社会应共同引导大学生树立正确的消费观念、加强法律知识学习，如遭遇“套路贷”，应保存好证据，通过法律途径维权或向警方求助。