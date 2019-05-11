“一带一路”与中意合作研讨会在罗马召开

“一带一路”与中意合作研讨会昨天（10日）在罗马举行，与会专家就中意双方在“一带一路”框架下的各领域务实合作及挑战进行了深入探讨。

据新华社报道，中国驻意大利大使李瑞宇参加研讨会并发表演讲。谈及中意在“一带一路”框架下的务实合作，李瑞宇认为，下阶段双方可以在凝聚共建“一带一路”的新共识、打造互联互通的新亮点、挖掘务实合作的新潜力、丰富民心相通的新渠道这四个方面着力推进。

意大利外交部副部长迪斯泰法诺在会上表示，“一带一路”倡议是意大利加入全球多边主义的一次机遇。“（意大利）政府很看好与中国签署的协议。我们要做的就是把它们推进下去。”

意大利南方部部长芭芭拉·莱齐特别强调了意大利南部港口积极参与建设“一带一路”的意愿。她指出，意大利南部一些港口在基础设施方面可能相对落后，但在区位、管理及物流方面仍具备优势。

意大利参议院外交委员会主席彼得罗切利强调，“一带一路”有助于意大利缩小国内南北发展差距，加强意中两国间的民心相通。

“意大利总理孔特出席了第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛，这也说明这种互利共赢的双边交流对意大利来说很有潜力。”彼得罗切利说。

中方与会嘉宾、清华大学教授赵可金表示，“‘一带一路’提供了一种新型全球化方案，与过去以国家为中心的全球化不同，这是以人类为中心的全球化。”