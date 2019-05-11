观察人士：美国提高关税后美联储料更倾向降息

（早报讯）随着美国总统特朗普果真上调中国进口产品的关税，美国联邦储备局（FED）可能会更倾向于降息。但它不会急于这样做。

彭博社报道，美联储观察人士表示，虽然较高的关税将通过提高进口价格对通胀施加上行压力，但央行可能会更加关注它们通过抑制消费者和企业支出对经济造成的潜在拖累。

摩根大通首席美国经济学家费罗（Michael Feroli）在5月7日给客户的报告中说：“我们预计美联储最初将关注对经济增长的影响并忽视通胀影响。”

就其自身而言，将2000亿美元（约2727亿新元）中国进口商品的关税从10%上调到25%，不应对美国国内生产总值（GDP）产生太大影响。费罗认为，对经济增长率的直接影响只有0.2个百分点左右。

Evercore ISI中央银行策略负责人古哈（Krishna Guha）则警告投资者称，不要期望在美国总统特朗普提高关税后，联邦公开市场委员会迅速降息。

美联储副主席克拉里达（Richard Clarida）5月7日告诉彭博电视说：“我们认为不管是加息还是降息都没有强力的理由。”他指贸易冲突在去年“对经济的影响非常小”，央行“肯定会”在未来制定政策时考虑贸易形势发展。