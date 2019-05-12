瓜达尔港酒店遭袭击 中方人员安全

巴基斯坦官员称，武装分子5月11日晚间袭击了巴基斯坦俾路支省一家五星级酒店。目前，双方对峙尚未结束。

据澎湃新闻引述《今日巴基斯坦》当天早些时候报道称，当前在大楼里至少有70人，其中包括约40名中国公民。但据法新社援引瓜达尔当地官员的话报道称，袭击时酒店内只有就酒店员工，没有巴基斯坦和中国住客。

中国驻巴基斯坦大使馆一位工作人员11日晚间对澎湃新闻表示，目前使馆正在了解事件相关情况。

据英国广播公司（BBC）报道，至少3名武装分子袭击了港口城市瓜达尔的珍珠大陆酒店（Pearl Continental Hotel），巴基斯坦安全部队封锁了酒店。

巴基斯坦《黎明报》报道，巴三军公共关系处（Inter-Services Public Relations）说，恐怖分子试图强行进入酒店，但是受到一名酒店安保人员的阻拦，这名酒店保安被恐怖分子杀害。

中国央视报道，据当地警察总长表示，事发时该酒店内没有外国人，95%的酒店内人员均被安全撤离，初步预计仅有1名酒店人员尚留在酒店内。

《人民日报》客户端的报道则称，遭到袭击的酒店位于瓜达尔港港区以西大约1公里左右。人民日报客户端记者从负责瓜达尔港运营的中国海外港口控股有限公司方面了解到，事件发生后，港区内53名中方人员在巴基斯坦军方保护下第一时间转移至救生室，目前所有中方人员均安全。