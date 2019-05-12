河北别墅违建事件后续 邢台市委常委周永会已被撤职

在河北邢台市政府官网上被撤下简历的邢台市委常委、常务副市长周永会，有了最新消息。

据河北新闻网11日傍晚消息，河北省委办公厅、省政府办公厅就石家庄市鹿泉区和保定市部分县（区）项目违法建设、违规收储土地问题发出通报，其中，邢台市委常委、常务副市长周永会在任原鹿泉市市长、市委书记和鹿泉区委书记期间，违反政治纪律和政治规矩，有令不行、有禁不止，在出让石家庄市鹿泉区“西美金山湖”项目占用的国有土地使用权工作中滥用职权，给予其撤销党内职务、政务撤职处分，按正处级非领导职务安排工作。

通报指出，“西美金山湖”项目位于鹿泉区铜冶镇岭底村“玉山”北侧，由石家庄市丽豪房地产开发有限公司于2013年开工建设。经核查认定，该项目是一个违法违规供地、违法占地、未批先建、违法建设、违规销售、违规占用生态保护红线内林地等生态空间的房地产项目。

今年2月，“西美金山湖”项目涉嫌违规“削山造地建别墅”事件经媒体报道后引发社会广泛关注。报道称，这一总占地面积为1800亩、总建筑面积23万平方米，堪比秦岭别墅的住宅区正在大规模兴建中，该项目一没有开工许可证但能堂而皇之地开工建设，二没有预售许可证却能公然销售。