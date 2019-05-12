德媒：中美鹬蚌相争 德国渔翁得利

对于愈演愈烈的中美贸易战，德国媒体表示短期内德国或能坐收渔翁之利，让在华德企考虑将部分生产线迁回德国，促进经济发展，但表示长期来看，中美若无法达成协议，将对全球经济体系带来“毁灭性打击”。

据德国发行量最大的订阅报纸《南德意志报》（Süddeutsche Zeitung）报道，粗野和狂野的美国总统特朗普把中美贸易冲突升发为公开的贸易战。特朗普冷酷无情的谈判方式可能会带来对方的让步，但这个胜利是短暂的。最大的失败者将是美国的消费者，因为他们将为施加了高额关税的商品买单。但愿他们下次选举时会想到，是谁给他们带来了这些经济负担。

而德新社报道则引述智库德国基尔世界经济学院，指中美贸易冲突会让德国渔翁得利，给德国带来很大的出口增长。因为中美贸易冲突将限制中国对美国的出口，这会给德国企业带来很多新的生意。虽然贸易战可能给德国汽车生产商宝马带来很大打击，因为,宝马在中国在中国生产的汽车出口美国, 会受到美国关税打击，但宝马可能会作出回应，比如把一些在中国的生意又撤回到德国。而德国的整个国民经济将得到推动，德国出口预计将增加50亿欧元。尽管特朗普的做法很野蛮，但德国世界经济学院仍然期待中美双方会达成妥协，因为特朗普大打出手可能只是一个有策略性的行动，他由此加大了他的谈判力。

但有其他专家在《图片报》上表示，特朗普在中美贸易战上是正确的。特朗普发动贸易战会给美国带来轻微的好处，受到较大打击的将是中国人。不过，贸易战对世界经济的影响则是毁灭性的。如果中美达成统一，这有可能给德国和欧洲带来负面影响。但如果中美达不成统一，中美关税的增长是肯定会给德国和欧洲经济带来负面影响的，因为经济生产链已全球联通。