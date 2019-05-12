特朗普：若贸易谈判拖到下届任期 协议将对中国不利

美国总统特朗普当地时间11日傍晚6时再度通过推特向中方施压，表示自己将在2020总统选举中赢得连任，指若中美贸易谈判协拖到自己第二届任期达成，“协议将对中方更糟”。

特朗普在推特中称“中国觉得自己在最近的谈判中惨败，所以不如等到2020总统选举，看看是否侥幸能等到民主党获胜，然后就能继续每年占美国5000亿便宜”。

他随后表示自己治下的美国取得“史上最棒的经济与就业数字及更多”，因此非常自信能够连任。

特朗普威胁，若中国等到自己的第二任期才完成中美贸易谈判，协议将对中方“更加不利”。他在推特中说：“他们（中国）最好现在就行动，但我非常喜欢征收大额关税！”

特朗普当地时间周五（10日）早上曾通过数则推特表示“中美贸易谈判非常和善的进行”，并不急于与中国达成协议，但也强调“也已启动对剩余的3250亿美元的中国商品再征收25%关税的程序”。

而美国贸易代表莱特希泽同日在声明中说，已获特朗普指示，将对所有目前还未被加征关税的中国产品也加征关税，周一（13日）将公布新一轮关税的细节。

刘鹤周五在谈判结束后接受中国媒体采访时则表示，尽管面对阻力和干扰，双方还是认为要保持沟通，并同意未来在北京继续推动磋商。

他坚称，此轮谈判没有破裂，现在只是“黎明前的黑暗”，希望得到各方面的理解和支持，并强调中国要的是平等、有尊严的协议。