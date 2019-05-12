批自贸区赖清德再酸国民党跟韩国瑜

针对高雄市长韩国瑜所提自贸区，台湾前行政院长赖清德今天表示，目前看到国民党竞相加入战局，民进党陆续反对，又陷入过去对抗的逻辑，“这个绝对不是台湾发展经济的正确道路” ，要求国民党应该要清楚说明，为什么这个重大的政策，是由一个完全不知道内容的地方首长提出，再由整党来支持。他也认为目前正值中美贸易战，应协助让台商回流

据台媒中时电子报报道，赖清德12日上午在日本与媒体茶叙，被问到他对自贸区的主张与蔡英文总统似乎不同时表示，发展经济，照顾人民一直是台湾人民最希望政府做的，特别是中美贸易的冲突，台湾的经济发展要如何发展？在这个关键的时刻，我们应严正思考台湾经济正确方向是往哪里？

他说，自贸区的议题如果是由国民党智库提出来经过审慎研究，“我想情况会不一样”，但到目前为止，韩市长虽然提出，但在高雄市议会接受质询时，并没有讲出具体的内容，究竟可以给台湾经济带来多大的效应？这是不是一帖好药？都没有讲。

赖清德指出，目前只看到国民党竞相加入这个战局，也没有就专业的角度去谈，民进党也陆续反对自经区，这又陷入过去对抗的逻辑，这个绝对不是台湾发展经济的正确道路。

他认为，首先，国民党应该要清楚说明，为什么这个重大的政策，是由一个完全不知道内容的地方首长提出，再由整党来支持，“这恐怕要清楚说明”。

第二点，他注意到国民党团立法党团也从未提出自经区条例，而且就他看起来，国民党目前的主张跟2012年前总统马英九时代有何不同？当初的条例70条的法令条文当中。有30几条都是空白授权，换句话说，就算照案通过，你也看不出他的具体内容是什么？它的轮廓是什么？国民党恐怕也要跟社会大众说明，为什么2012年就无疾而终，现在又要重新提。

他担任行政院长的时候就在推动经济发展政策，是以台湾作为自由经济岛的方向来推动，没有特别说要限定在哪个城市，限定在那个港口，而是积极解决企业界要求多年的五缺问题，不管是水电土地人才，先拟定解决对策再形成国家政策。

他认为，中美贸易冲突固然会给台湾带来很大的冲击，可是危机就是转机，如果美国对中国贸易战不断提高，台商势必会大量回流台湾，他在行政院长任内就推出欢迎台商回台投资专案，包括融资、产业特性等，要在两周内审查完成，相信未来回到台湾的台商会更多。