小霸王游戏机团队解散：钱紧 资方对项目进展悲观

多位知情人士透露，小霸王游戏机项目团队已于5月10日解散，直接负责该项目的小霸王上海分公司也已经遣散。至今，距离小霸王宣布进入游戏机市场已逾一年，正式的硬件发布也已超过9个月时间。

据界面新闻报道，一位小霸王上海分公司员工透露，5月10日是最后一天上班。由于资金紧张，此前小霸王发布的游戏硬件产品迟迟无法上市销售，且投资方对项目进展悲观，已经无力支撑小霸王游戏机项目继续推进。

制造“国产游戏机”是中国游戏行业从业者的最大梦想和野心，在国际上，游戏机市场的玩家长期只存在于微软、索尼、任天堂三家，几乎没有新势力进入。而国内，游戏机硬件曾吸引腾讯、华为、联想等企业轮番进场。

此前国内市场在水货、山寨轮番洗礼下显示“空白”状态，但在2014年，上海迎来自贸区新政，允许内外资企业研发、生产、销售内容健康的游戏游艺设备，为15年禁令划下句号。

紧接着，微软、索尼旗下游戏机先后入华。受政策和国际巨头入华影响，游戏机代表的客厅娱乐被资本和市场看好，国内曾掀起游戏机软、硬件开发投资小高潮，一些国产主机游戏接连立项，如完美世界《无冬OL》、蜗牛数码的《九阳神功》等。硬件方面，蓝港旗下的斧子游戏机最广为人知，这款基于定制安卓系统的游戏机在2016年5月发布和正式上市后迅速销声匿迹。

小霸王游戏机项目随后“接棒”斧子。2018年4月4日，小霸王发布声明，称将重新回归游戏机市场，大力开发更加重视玩家体验的游戏主机与游戏平台，并将充分尊重知识产权尤其是游戏版权作为自己的企业战略。

在2018年8月3日ChinaJoy展会上，小霸王召开发布会，正式发布“Z+新游戏电脑”硬件产品。据小霸王产品官网介绍，“Z+新游戏电脑”首发价格被定为4998元，配备了AMD定制芯片、8GB内存和128GB SSD+1TB机械键盘，仁宝电脑作为其产品的生产供应商。在游戏软件上，小霸王也曾规划了数款独占游戏。小霸王官网显示，该硬件计划于2018年8月发售。

但发布会后，小霸王销声匿迹，发售日期一拖再拖，随着期间主流PC硬件更新换代，“Z+新游戏电脑”既有定价和硬件不再具有竞争力，上市可能性已经极低。

不过，小霸王之后，冲击复杂中国游戏机市场的不乏后来者。4月26日，腾讯发布公告，称将与任天堂合作，在中国代理发售任天堂Switch主机，发售日期及定价详情将于稍后公布。