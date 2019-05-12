京东第一季度业绩报告：连续13季度盈利 净收入高于市场预期

京东上周五（10日）发布2019年第一季度业绩报告，一扫连月来的颓势。财报数据显示，京东在非美国通用会计准则下（Non-GAAP）下净利润同比大幅增长215%，达33亿元，实现连续13个季度的盈利；在美国通用会计准则下（GAAP）净利润同比大幅增长380%，高达73亿元。

据新浪财经报道， 从财报核心数据来看，京东在营收、净利润、用户规模方面继续保持同比增长。各项盈利表现均创下了自2014年上市以来的最高纪录。同时，净收入达1211亿元，高于市场预期。

京东也通过财报侧面回应裁员风波。截止一季度末，京东共有超17.9万名正式员工，较去年同期增长1.6万人，环比净增加超1000人——按73亿元净利润计算，京东第一季度人均赚了4万多元。

另外，财报数据之外还公布了一个颇受外界关注的消息：腾讯与京东就微信入口的合同续签问题终于尘埃落定，京东公开表示已与腾讯达成新一轮战略合作。

报道分析， 京东Q1交出的首份成绩单，与京东此前进行的一系列组织变革动作密不可分。

从去年底到2019年第一季度，京东有了诸多大动作，不论是大刀阔斧的高层人事调整，还是组织架构的组织变革等做法，都可以看出京东在公司内部确实是在整顿一些不良的风气，重整公司的发展步伐，给外界传达出京东重新出发的决心跟勇气。

2018年12月21日晚间，京东商城发布了组织架构调整公告，这是京东2018年内进行的第二次组织架构调整，也是京东发展过程中最为激进、彻底的一次组织变革。

今年1月底，京东宣布将京东商城升级为零售子集团，未来京东集团将出现京东零售、京东物流、京东数字科技三驾马车齐头并进的态势。

2月1日，刘强东在新年贺信中说，京东正在推动“小集团，大业务”的转型，将全力践行“有能者上，有力者为”的人才任用机制；2月19日的京东集团开年大会上，京东宣布2019年将末位淘汰10%的副总裁级别以上的高管。彼时，有人士表示，京东所作出的这个决策，是经过了深刻的内部反思之后，为了解决目前企业所存在的各种组织问题，以重拾创业精神和初心的一种举措。

此后，一系列的高管人员变动，证明了这种举措的大刀阔斧。一边是徐雷、王振辉、陈生强分为担任京东商城、京东物流和京东数科的CEO；一边则是高管的离职调岗，京东CHO隆雨，京东CTO张晨在五天内相继离职，王笑松、胡胜利调整为CEO特别助理，同隶属京东零售综合管理中心。