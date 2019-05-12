孟晚舟之前一位中国女性被美国逮捕 暗示违反制裁的调查更为宽泛

（彭博讯）去年秋天，当加拿大逮捕华为技术有限公司CFO孟晚舟之时，美国当局正隐藏着一个敏感的秘密。

在那之前两个月，美国出于类似的怀疑逮捕了另一名中国公民，并关押在华盛顿特区一家森严的监狱里。她是一家未说出名字中国科技公司的雇员，被逮捕时正在加州度假。

这名女性29岁，名字为杨柳（音译，Liu “Willow” Yang），最终认罪，后来回到了中国。但是与围绕针对孟晚舟的引渡和检控而在加拿大上演的法律大戏不同，杨女士的案件在美国仍大体上还是一个秘密。

据彭博新闻社看到的案件新近公开的部分以及法庭记录，杨女士至少还有一名同谋，这表明美国针对违反制裁禁令展开的打击行动可能比过去人们知道的更为广泛。

对杨女士的起诉是美国针对中国科技公司或其雇员，因为与伊朗或其他被美国列入黑名单的国家做生意，而采取法律行动的第三宗已知案件。除了华为，中兴通讯被迫向美国当局支付12亿美元，以了结违反美国禁令向伊朗和朝鲜出售产品的指控。

法庭记录没有披露雇佣杨女士的公司名字，该公司也未被指控违法。目前还不清楚向伊朗出售的美国技术是否具有潜在的军事用途，那将加重美国的怒火。

中国驻华盛顿大使馆的一位代表和华盛顿美国检察官办公室的一位发言人均不予评论。