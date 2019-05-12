71个领域中国科学论文被引用次数世界第一

在世界各国151个领域内科学论文引用次数排名中，美国排名第一的有80个领域，中国排名第一的有71个领域，日本没有一个领域进入世界排名第一，其排在前五名的领域也大幅减少，对此日本国内敲响警钟。

澎湃新闻引述日本广播协会（NHK）5月12日报道，日本科学技术振兴机构将151个领域内的世界各国科学论文引用次数进行对比发现，在很多领域内中国和美国独占鳌头，科学论文引用次数都占第一，而日本却没有在一个领域排名第一。日本科学技术振兴机构因此对日本国内敲响警钟，称日本研究能力相对下降。

在引用次数进入世界前10%的高质量自然科学类论文中，日本科学技术振兴机构对人工智能、生物技术、天文学等151个领域按照各国比例进行比较并分析了排名的推移情况。

分析结果显示，截至2017年的最新三年平均水平中，在151个领域中美国在其中80个领域中排名第一，剩余的71个领域中中国排名第一。

而日本没有引用次数排在第一名的领域，其中癌症研究等两个领域排在第三位。

NHK报道称，中日两国到1997年为止的3年间并没有排在第一位的领域。然而，中国经过20年的发展，大大提高了机械工程学等产业相关领域的研究能力而提高了排名，从而远超日本。

在引用次数前五名的排名中，到1997年为止的3年间平均151领域中，83个领域里日本进入前五名。但是，到最新的2017年为止的3年间日本排在前五名的领域只剩下18个。