视觉中国于12日零时恢复上线运营

早前因陷入图片版权风波而被官方勒令下线的中国图片网站视觉中国于今日（12日）零时重新上线网站，恢复运营。

据视觉中国主页消息，目前网站已“向客户全面提供服务”。

视觉中国在声明中表示，自4月11日暂停网站运营以来，在网信、版权等政府有关主管部门的指导下成立专项工作组，“围绕提高内容审核机制、优化公司版权运营管理等方面，进行了全面自查，并展开整改工作。”

声明透露，视觉中国在内容审核、版权运营管理两方面进行整改，并且新增举报功能，方便客户对涉嫌“政治类、恐暴类、色情类、低俗类、侵权类、其他”六大有害内容进行举报。

在饱受争议的版权运营管理方面，视觉中国称已完善优化公司的《版权信息标注规范》，规范平台内容权属分类和收费标注信息，细化版权、第三方权利提示和使用说明。

而在内容审核方面，视觉中国表示已展开对平台存量内容的审核，排查“敏感有害信息”，正在逐步分批于平台上提供“审查合格的内容”。

4月初，视觉中国因将一张公司没有版权的黑洞照片在平台上出售，引起网友不满。过后网友还发现网站也出售中国国旗、国徽图片，标注自己拥有这些图片的版权，引起官方调查，被勒令下线整改。

视觉中国网站恢复上线运营声明（取自视觉中国网站）