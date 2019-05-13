《环时》：中国国运要依靠自强而非美国的善意

中国官媒《环球时报》今天发布署名为“单仁平”的评论文章称，一些美国精英现在对华充满冷战思维，认为遏制中国是美国的必由之路。“我们要很清楚，美国那些人的冷战思维靠我们‘做思想工作’是解决不了的，劝说对美国当下一些激进精英的作用肯定是零。我们唯有让那些人清晰地看到中国是遏制不住的，他们越遏制，中国越繁荣越充满活力，受损的是他们自己。”

以下为该评论文章全文：

中美贸易磋商仍会进行，但充满不确定性。显然，中国今后的发展和繁荣，中国的整个国运不能建立在美国对华善意的基础上，中国必须不断壮大自己，这是中国化解来自美国的战略压力、维护中国发展所需战略空间的根本依靠。

中国的国内市场还需要有质的扩大，我们的技术能力有待进一步提高。中国的软实力也还不够强，我们影响国际舆论，在各种冲突中夺取道义制高点的能力需要跟上国家外部形势的变化。

所有这一切都需要我们通过实干开拓、创造出来，中国已经有很好的工业化基础，人均收入达到了一定水平。中国的巨大潜力就像春天的黑土地一样，有可能生长出茂盛、丰富的物种。我们的潜力非常真实，是成熟的、极易兑现的潜力。

最重要的是通过改革打破各种对释放潜力的自我约束，让我们的工作越来越贴近国家发展的实际需求，让发展变得直截了当，不兜圈子。

全力发展、全面发展是很大的政治，因为发展就是对美国施压的最好回应，发展就是推动国家外交形势的不断改善，发展就是为全国人民鼓劲、增加民众面对西方的政治自信，发展就是对中国政治制度优越的最好验证。更不要说，发展对于满足人民群众对美好生活需求的根本意义了。

美国为什么对华傲慢？因为它的科技能力全球第一，市场全球最大，军力世界最强，好莱坞的片子放遍全球影院，媒体在世界上最有影响，所以当它全力压中国时，我们感受到了不同以往的承重。

中国的各项政策都应有利于发展。而且，改革是为了更好发展，稳定也是为了更好发展。能够促进发展的政策就是好政策，不利发展的政策或者伤害发展热情的政策就需反思调整。

美国的对华战略压力大概率还会不断加码，我们大概需要放弃可能通过外交手段扭转这一趋势的幻想。中国必须坚持扩大对外开放，同时要清楚，对外开放的资本也是我们要不断增强发展能力。如果我们发展的势头出现严重损蚀，我们的对外开放在美国压力之下就将变得举步维艰。而反过来，一个充满活力和繁荣的中国却足以瓦解美国遏制中国的决心。

客观说，中国各地现在还有一些不利发展的政策表现，一些人对“讲政治”的理解过于肤浅，并没有真正急国家之所急，他们的工作没有为推动国家的战略安全真正使上劲，所做的工作有一些虚的成分。

落后就要挨打，这是中国的历史教训。一些美国精英现在对华充满冷战思维，认为遏制中国是美国的必由之路。我们要很清楚，美国那些人的冷战思维靠我们“做思想工作”是解决不了的，劝说对美国当下一些激进精英的作用肯定是零。我们唯有让那些人清晰地看到中国是遏制不住的，他们越遏制，中国越繁荣越充满活力，受损的是他们自己。只有到那时他们才会认真考虑，搞冷战思维的时代是否真的过去了。

让我们大家都为中国的发展贡献一份力量吧。让我们打破各种阻碍发展的条条框框，把全体人民的巨大消费潜力，还有智慧、工作热情都充分释放出来。我们应当解放思想，其实，东南沿海地区比北方内陆省份经济强一截，前面地区的思想更加解放，社会治理更加开放、有弹性的原因显然大大高于地理原因。哪个地方在思想上保守，最后害的只会是自己。

我们应当有紧迫感，在发展方面形成一些轰动性、鼓舞人心的新拉动，鼓励一些地方做出开放性的示范。让我们用成绩说话，用成绩与外部世界对话：中国的发展不是用来遏制的，而是用来参与的。

