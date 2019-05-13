特朗普谈中美谈判：美国所处位置完全理想

美国总统特朗普就中美贸易谈判表态称，美国“所处位置完全符合自己的想法”，而且马上会从中国收到大量关税。但他的经济顾问周日承认，美国公司和消费者会为关税买单。

据彭博社报道，在两条推文中，特朗普还重提了上周五的一项计划，即把关税收入拿来购买美国农产品，并“把食物分给全世界的饥饿人群。”——这一建议已然遭到怀疑。

特朗普在推特上指出，美国正处于预期的有利位置，认为美方对中国采取的态度正确。（推特截图）

美国股指期货周日晚上开盘下跌逾1%。日元攀升，人民币走低。

之前，白宫最高经济顾问拉里· 库德洛称，“双方都将”受到中美贸易战扩大的冲击，但预计中国商品关税提高对美国就业和增长的影响料微乎其微。

库德洛在中美高层华盛顿会谈周五无果而终后的首次媒体采访中对Fox News Sunday表示，中国已邀请美国贸易代表莱特希泽和财政部长史蒂文·姆努钦再赴北京。

他说，到目前为止双方还没有确定新的谈判日期，特朗普与中国国家主席习近平有可能在6月底于日本大阪举行的G20峰会上会面。

这世界两大经济体之间的贸易战正在扰乱市场，并对全球增长预测构成压力。特朗普政府于5月10日将对2,000亿美元中国商品的加征关税税率从10%提高到25%，并给予北京方面一个月的时间，到时如果无法达成协议，那么所有中国输美商品都将面临加征关税。

特朗普周六称，对中国而言，“现在就采取行动”与美国达成贸易协议才是明智之举，警告说若等2020年美国总统选举过后再谈，只会得到“糟糕得多”的条款。他预计自己稳赢明年的连任竞选。

“我认为特朗普是对的。我认为他们正试图等他出局，”南卡罗来纳州共和党参议员Lindsey Graham接受Fox News的Sunday Morning Futures节目采访时表示。

Graham称这些会谈“是我人生当中让中国改变作弊行为方式的最好机会”。“要让中国改变他们的行为，美国将承受一些短暂的痛苦，”Graham表示。

中国国务院副总理刘鹤在华盛顿会谈结束后表示，如果要达成协议，那么加征的关税必须全部取消，贸易采购目标要符合实际，要改善协议文本的平衡性以维护国家尊严。刘鹤提出的这三个条件，突显出要达成贸易协议还需要做的工作。

肯塔基州共和党参议员Rand Paul表示，虽然特朗普可能感觉现在还不能对中国让步，并且可以从贸易协议中获益，但他建议政府要尽快达成协议，因为持久战会给美国经济带来风险。

“我们陷入关税战或贸易战的时间越长，就越有可能真正陷入经济衰退，”Paul在ABC周日的This Week节目上表示。

中国誓言采取反制措施，但截至北京时间周日尚未宣布任何细节。《人民日报》称磋商未果责任完全在美国。

《环球时报》发表社评称，中国“愿意达成协议”，但绝不在原则问题上让步，坚决拒绝将核心利益挂牌出售。

库德洛承认，为进口中国商品关税买单的是美国进口商和消费者，而非中国。但他表示，中国的经济增长也会受到打击。

“双方都将受到”关税的冲击，他表示。“中国将因出口市场减小而遭受GDP损失等问题。”

特朗普一再表示关税是由中国以某种方式掏钱，经济学家们称这是误导。他们表示，关税是由美国进口商支付的，最终会由美国企业和消费者以支付更高价格的方式埋单。