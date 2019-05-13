易会满：提高上市公司质量是一项宏大的系统工程

据中国经济网报道，中国证监会主席易会满11日在中国上市公司协会2019年年会暨第二届理事会第七次会议上表示，伴随着改革开放深入推进和资本市场发展壮大，中国上市公司数量稳步增长，质量持续提升，在服务供给侧结构性改革和经济高质量发展中，发挥着日益重要的作用。

易会满指出，上市公司是中国企业的优秀代表，是中国经济的支柱力量。只有不断提高上市公司质量，增强价值创造和价值管理能力，企业才能在日益激烈的市场竞争中脱颖而出，并以令人尊重的方式，赢得长盛不衰的声誉，真正成为亿万企业主体中的“优等生”。截至4月末，境内上市公司共3627家，总市值约60万亿元，均居世界前列。上市公司涵盖了国民经济全部90个行业大类，占国内500强企业的七成以上。2018年，实体上市公司利润总额相当于同期全国规模以上工业企业的38%，上市公司盈利水平明显高于全国平均水平。可以说，3600多家上市公司就是中国经济的“成分指数”，整体上反映了宏观经济稳中向好的态势。

易会满表示，上市公司已成为投资者分享经济增长红利的“新渠道”。近年来，上市公司回报投资者水平有所提高，现金分红家数和规模逐年递增。2018年，2787家上市公司实施现金分红，总金额1.15万亿元，股息率从2014年的1.85%增长到2018年的2.41%，已与标普500指数、道琼斯工业指数大体相当。