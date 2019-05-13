视觉中国恢复营运 一般网民无法浏览

中国商用图片平台“视觉中国”关停整改一个月后，昨日（12日）凌晨恢复网站营运，但从原本的开放型网站，改为有下载许可权的用户才能登入检索图片，而且未开放新用户注册，还新增举报功能，分别是政治、暴恐、色情、低俗、侵权、其他等六类。

据《星岛日报》报道，视觉中国官方微博昨晚发布声明称，凌晨开始恢复网站营运，但如果不进行登入，无法检索图片，只能查看网站相关介绍。这也意味一般网民无法再浏览超过两亿个图片、影片、音乐档。

有传媒指出视觉中国网站目前无法正常注册，线上客服回覆称，目前网站只对已合作或有购买需求的客户提供服务。报导又指，无下载许可权的用户登入后，也无法进行图片检索，网站显示“联系您的销售代表”。

当使用有下载许可权帐户登入网站后，检索国旗、国徽、党旗等图片时，网站均显示“我们的内容还在审核中，将尽快全面恢复上线。如需查找素材服务，请联系您的客户代表或点击线上客服留言。”而企业商标仍然可以检索得到，不过网站标明“未取得肖像权／物权授权”，同时说明“此图片是编辑图片，仅可用于新闻报道等编辑类用途，未经许可不得进行商业使用。”

视觉中国上月因将人类首张黑洞照片列为“版权所有”图片引发争议，其后再被发现中国国旗、国徽等图片也标上自家版权，还将前中共前领导人毛泽东的图片标注“独裁者”。天津网信办4月11日约谈视觉中国负责人，责令其全面彻底整改网站。

视觉中国昨晚声明称，在网信、版权等政府有关主管部门的指导下，公司成立了专项工作组，围绕提高内容审核机制、优化公司版权运营管理等方面，进行了全面自查，并开展整改工作。经过用户测试，整改已达到预期目标。