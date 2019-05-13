深圳教育局取消32名“高考移民”生报名资格

据新华社报道，深圳市教育局网站昨天（12日）发布《关于对深圳市富源学校“高考移民”调查处理进展情况的通报》(以下简称《通报》)。《通报》指出：经查实，深圳市富源学校2019年高考报名考生中，有32名考生属“高考移民”，弄虚作假获取广东省报考资格。将取消此32名考生在深圳市的高考报名资格。

《通报》称，深圳市委市政府成立专门调查组进行了深入调查。经约谈深圳市富源学校举办者及学校管理层、教职工，实地调查该校2019年高考报名学生中户籍从外省迁入广东省考生的学籍档案、在校学习记录、户籍迁移手续、转学手续、父母在我市缴纳社保记录等，现查实，深圳市富源学校2019年高考报名考生中，有32名考生属“高考移民”，弄虚作假获取广东省报考资格。

《通报》指出，根据《教育法》《民办教育促进法》等法律法规及《教育部公安部关于做好综合治理“高考移民”工作的通知》(教学〔2016〕2号)、《广东省教育厅关于做好治理“高考移民”工作的通知》(粤教基函〔2019〕99号)等文件规定，对深圳市富源学校和涉事学生作出以下处理：

对上述32名考生，取消其高考报名资格，对深圳市富源学校予以行政处罚，核减该校2019年高中招生计划的50%；责成深圳市富源学校董事会作出深刻检查，责令深圳市富源学校对直接责任人及有关负责人进行严肃处理，认真整改存在问题，严格规范办学行为。