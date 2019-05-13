19岁中国交换生泰国清迈公寓坠亡 警方将深入调查

据中新社今天（13日）报道，清迈蒲屏警方11日接到报案，发现一名租住在清迈大学附近公寓的中国籍男生受伤，一动不动地躺在公寓楼草地上。警方和救援人员赶到现场后，立即将他送往医院，但最后还是因为伤势过重不幸身亡。

调查获悉，死者名叫FANG ZHENHAU，年仅19岁，是清迈大学的交换生，租住在事发公寓，事发前晚并没有任何异样，结果第二天一大早就有人发现他躺在公寓楼旁边的草地上，目前还不清楚其坠楼的具体原因，需要警方进一步深入调查。

蒲屏警署副警长透露，经过询问与FANG ZHENHAU最后见面的朋友提供的信息，截至目前还没有发现任何谋杀的迹象，而且事发公寓的监控录像也显示，事发前一晚，他如常回到公寓，在进入房间前还和朋友打了招呼，随后进入房间，后面并没有任何人跟踪。

FANG ZHENHAU的朋友透露，他平时没有与谁走得特别近，喜欢一个人，上周一直没去上课。有人发现他躺在草地上的时候，他还有生命迹象，但在送医后便去世了。

警方指出，FANG ZHENHAU入住的公寓安全管理很严格，无论进出都要刷卡。真实原因还有待进一步调查确认，目前已经向中国驻清迈总领事馆通报事件详情。