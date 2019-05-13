河南省新乡市委常委、秘书长刘森接受纪律审查和监察调查

政府向Airbnb等租房平台说不，你觉得……(2019年5月10日开始投票)

Choices 支持，确保治安、环境好最重要 支持，共享住屋模式不适合新加坡 失望，希望当局与时俱进，放宽条例 无所谓，无意短期出租房子 支持，确保治安、环境好最重要 25.81% (454 votes) 支持，共享住屋模式不适合新加坡 9.95% (175 votes) 失望，希望当局与时俱进，放宽条例 58.73% (1033 votes) 无所谓，无意短期出租房子 5.51% (97 votes) Total votes: 1759