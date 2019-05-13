河南省新乡市委常委、秘书长刘森接受纪律审查和监察调查

据河南省纪委监委消息，新乡市委常委、秘书长刘森涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
刘森简历
刘森，男，汉族，1960年6月生，河南林州人，中央党校大学学历，1985年4月加入中国共产党，1978年12月参加工作。
1982.10-1989.12新乡市委办公室机要科交通员、传真员、机要员、副科长；
1989.12-1993.07新乡市委机要局副局长；
1993.07-1995.06新乡市委机要局局长；
1995.06-1999.03新乡市委副秘书长；
1999.03-2001.09新乡市民族宗教局党组书记、局长；
2001.09-2002.08长垣县委副书记、县长；
2002.08-2010.07长垣县委书记（2007.12副厅级）；
2010.07-2011.03新乡市副市长；
2011.03-2015.03新乡市副市长、市政府党组成员；
2015.03-2015.04新乡市委常委、副市长、市政府党组成员；
2015.04-2016.09新乡市委常委、政法委书记、市法学会党组书记；
2016.09-新乡市委常委、秘书长。
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