孟晚舟致信华为人：无论眼下多大困难压力 内心依然坚定

据每日经济新闻网消息，华为心声社会今天刊载孟晚舟5月9日给所有华为人的一封信，在信中孟晚舟称，在温哥华的这段时间，虽然活动范围仅在“方寸之间”，但她心中的色彩和天地却前所未有的丰富而广阔。

孟晚舟还表示，从未有机会如此紧密地与18万8000名的华为人联接在一起。任何事情，都有美好的一面，这份紧密且温暖的联接，如春风般美好。她表示，无论眼下面对多大的困难和压力，她的内心都能依然坚定。

以下为感谢信全文：

谢谢你们，我最亲密的伙伴

在温哥华的这段时间，虽然我的活动范围仅在“方寸之间”，但是，心中的色彩和天地却前所未有的丰富而广阔。

而我，从未有机会如此紧密地与18.8万华为人联接在一起。任何事情，都有美好的一面，这份紧密且温暖的联接，如春风般美好。

每次庭审结束，看到这么多的华为人熬着时差，远隔重洋，彻夜期待着我的消息，瞬间泪目！这么多我认识的，还有不认识的华为人，在这几个月里，一直默默地记挂着我的安危，持续不断地在心声社区上给我留言，为我祝福，给我加油，一种难以描述的感动总会从我心底由然升起。还有不少已经离职的华为儿女，他们已经定居在温哥华，每次庭审，他们都早早地去排队入场，尽他们最大的努力支持我。

你们的牵挂，让我读到温暖；你们的支持，让我感到力量；我相信，我走出的每一步，都有18.8万华为儿女的陪伴。所以，无论眼下面对多大的困难和压力，我的内心都能依然坚定。

我想，正是这种力量，让我们的手握得更紧，让华为意志的堡垒更加坚强。

谢谢每一位华为儿女，谢谢你们的支持与关心！让我们一起加油！