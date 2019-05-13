赖清德：国民党和民进党都“爱台湾” 应理性讨论政策

争取民进党总统提名的台湾前行政院长赖清德今天（13日）说，国民党和民进党都“爱台湾”，但各党对台湾未来规划的国家发展方向不尽相同，他呼吁蓝绿要“理性坐下来对话”，否则台湾只会陷入对抗的漩涡里。

昨晚甫从日本访问返台的赖清德，今早在台北举行记者会，与外界分享访日心得与成果。他发言时指出，台湾蓝绿最近针对“自由经济示范区”（简称“自经区）的争议僵持不下，原因在于各方只在乎自己的选举需要，而非关心台湾的经济发展。

倡议效法新加坡和香港将台湾打造成“自经岛”的赖清德说：“我相信国民党爱台湾，民进党也爱台湾，每个政党都爱台湾…大家要冷静坐下来谈，唯有如此台湾才能越来越好。”

不过，赖清德过后话锋一转，指出日本政界人士都对台湾选情感到担忧，尤其与中共关系较好的国民党很可能重返执政，令他们担心“如果台湾不保，日本就是下一个受到冲击的国家”。

针对国民党爱台湾，却又可能“出卖台湾”的论点，赖清德答复媒体提问时解释，这与各党的国家方向有关。“国民党认为跟中国统一对台湾比较好，民进党主张台湾应该要独立自主对台湾比较好…这会造成不同的后果。”

赖清德过去在阁揆任内因多次以“务实的台独工作者“自居而惹恼北京，他日前更被角逐国民党总统提名的鸿海集团董事长郭台铭斥为“麻烦制造者”。有意问鼎大位的台北市长柯文哲最近也提到，民进党政府不该过度挑衅大陆。

对此，赖清德今早强调，“台湾一直都没有挑衅中国”，反而是北京不断对台施压。他说：“现在问题是，当中国对台湾施加各种压力，打击台湾、剥夺台湾权利的时候，台湾没有不分政党，口径一致对中国提出抗议，甚至有人还替中国讲话，替它找借口。”

最近开始将炮口对准柯文哲的赖清德补充：“类似柯市长的话，是没有办法赢得中国对台湾的支持，甚至没有办法替他赢得中国对他的支持。”

（记者是《联合早报》台北特派员）