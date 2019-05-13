彭博社：美中互信大不如前

（早报讯）彭博社报道，美中贸易谈判陷入僵局，主要是双方先前针对如何及何时取消现有关税未能达成共识，北京扬言要退出谈判，突显曾就中美磋商听取简报的人士所说的，两国之间的根本分歧正在扩大。

报道指出，自上周五（10日）磋商结束以来，美国和中国均保持一派淡定，并强调他们计划继续谈判，希望避免市场重挫和更广泛的经济损失。

但这个假象掩盖了熟悉会谈人士所说的双方互信受到更严重侵蚀一节，使近期达成协议的愿景遥遥无期，美国官员越来越相信，中国鹰派在北京有关改革的内部辩论中占了上风。

与此同时，美国总统特朗普继续对双方谈判的状态发布推文，针对美中贸易谈判，他表示，“目前美国所处位置完全本意。”。中国官方媒体则指责美国，并强调本身的经济韧性。《人民日报》在头版评论中称，由于美国出尔反尔进一步给中国输美产品加征关税，导致磋商未果，责任完全在美方。

报道说，前景不明的态势意味着金融市场将出现更多动荡：亚洲股市下跌，美国股指期货、人民币及美国国债收益率都下跌。

此次谈判破裂，促使世界两大经济体之间的关税战升级，情势越来越像国际货币基金组织（IMF）与其他机构对全球经济最坏情况的预测，即全球经济今年将以2008年金融危机之后最慢的速度增长 。

另外，美国官员预计将在周一公布对来自中国所有剩余进口产品征收25%额外关税的计划细节，这相当于约3000亿美元（4097亿新元）的贸易额。特朗普上周对中国每年价值约2000亿美元的5700多种产品征收25%的惩罚性关税，北京还在研拟报复措施。