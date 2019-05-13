中美两国贸易争端难解 美国LNG出口锐减

路孚特“Eikon”船运数据显示，3月和4月没有载运液化天然气（LNG）的船只从美国前往中国。此时此刻，美中贸易争端趋于紧张。

据路透社报道，美国上周五对2000亿美元中国输美商品进口关税从10%调高至25%，令忧心忡忡的金融市场益发担心全球两大经济强国的贸易纷争难以收场。

今年迄今，仅仅两艘载运LNG的船只从美国开往中国：一艘在1月、另一艘是在2月。相比2018年1月至4月期间贸易战尚未开打时有14艘船发运。

不过数据显示，仍有一些从美国出发的船舶航行在太平洋上，有些船舶的目的地可能就是中国。

2018年，有27艘LNG船从美国前往中国，少于2017年的30艘。但这其中多数都是在贸易战开打之前离开美国港口，上半年有18艘前往中国，下半年只有9艘。

Cheniere Energy Inc高管本周称，贸易战“是徒劳的，并给我们的中国客户增加了一些成本，”但“尚未对我们产生影响，”而且将来也不会有影响。美国运营中的三大LNG出口终端中，有两个属于这家公司。

美国和中国2018年7月开始互征关税。随着争端升级，中国在8月份将LNG列入拟议征税名单，9月份开始对LNG征收10%关税。

美国是全球增长最快的LNG出口国，而中国则是增长最快的LNG进口国。

根据国际燃气联盟（IGU）的数据，2018年美国LNG出口较上年大增61%，成为全球第四大LNG出口国，而中国是全球第二大LNG进口国，去年LNG进口增长39%。

