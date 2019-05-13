【图集】北京大兴国际机场完成真机试飞

据央视报道，今早9时30分许，一架南航空客A380飞机平稳降落在北京大兴国际机场跑道上，北京新机场完成真机试飞。此外，参与此次试飞的航空公司为南航、东航、国航和厦航，并将分别选派A380、A350-900、B747-8、B787-9机型飞机执行试飞任务。

大兴国际机场在中国首次采用的“三纵一横”交叉跑道运行模式。“一横”的设计在跑道资源丰富、跑道使用功能单一化的条件下，从跑道设计布局的角度出发，高效疏导大兴机场飞往华东地区、大连青岛及远地区的出港航班，同时有效地减轻大兴机场离港飞行与首都机场进港飞行流之间潜在的冲突。在遇到极端西北大风天气时，侧向跑道还可以提升机场的运行能力。

据悉，新机场航站楼预计今年7月15日建成，机场整体预计于9月底启用。

大兴机场投产后到2019年冬航季预计日均起降航班370架次左右，到2020年冬航季预计将达到日均起降810架次左右，到2021年冬航季预计达到日均起降1050架次左右，预计旅客吞吐量达到4500万人次。

另据中新社报道，东航是北京大兴国际机场排名第一的主基地航空公司，也是天合联盟在大兴唯一的主基地航空公司。

东航在京的航线（除京沪快线之外）快速平移、完成转场，预计在2020年夏秋航季全部转场大兴机场；东航国际合作伙伴航空公司也将逐步搬迁至北京大兴国际机场。

东航将在北京大兴国际机场打造“四进四出”的航班波，把天合联盟成员航空公司、国内外合作伙伴航空公司飞往大兴的航线纳入航班衔接规划。

中国国内航线方面，东航旗下的东航、上航、中联航等重点打造北京大兴—上海、昆明、西安、杭州、南京、成都、重庆、广州、深圳等商务航线，并在开航后的前两年逐步达到每天始发5班以上规模；国内省会城市及千万级以上机场实现全覆盖。

国际航线方面，前期重点开通巴黎、伦敦、悉尼、东京等主要航线。到2025年，东航将在北京大兴国际机场投入飞机180至200架，加上汇集全球合作伙伴的运力，预计日均航班投放量将超过650班，航线网络覆盖中国国内各主要市场，以及巴黎、阿姆斯特丹、底特律、西雅图、首尔等全球重要航空枢纽。